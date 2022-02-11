***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2021 - 31/12/2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteKadıköy Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2021 yılı 4.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi11/02/2022AçıklamalarŞirketimizin vergi dairesine sunulan Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan 31/12/2021 tarihli Gelir Tablosu ilişikte pdf formatında sunulmuştur. Ek 'te sunulan Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001226BIST