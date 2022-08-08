***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
08.08.2022 15:13
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2022 - 30/06/22
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kadıköy Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 yılı 2.dönem geçici vergi beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
08/08/2022
Açıklamalar
Şirketimizin vergi dairesine sunulan Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan 30/06/2022 tarihli Gelir Tablosu ilişikte pdf formatında sunulmuştur. Ek 'te sunulan Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052893
BIST
15:142.783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 32,52
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
15:1417,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0546
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
15:1418,3196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0783
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
15:141.029,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.030,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,74
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler15:12
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.193.333
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.761.735
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|190.565.478
|% 9,98
|
|OBASE
|15,36
|14.590.403
|% 9,95
|
|ASUZU
|267,30
|15.151.901
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|209.533.946
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|199.760.732
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,16
|21.584.415
|% -9,47
|
|THYAO
|58,20
|3.270.759.449
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,52
|1.741.594.013
|% 0,57
|
|EREGL
|28,34
|1.342.948.856
|% 2,76
|
|SISE
|23,96
|1.339.250.512
|% 2,39
|
|AKBNK
|9,24
|1.218.605.958
|% -1,39
|
|EKGYO
|3,52
|1.741.594.013
|% 0,57
|
|TSKB
|3,20
|902.390.688
|% 0,63
|
|SKBNK
|2,30
|621.401.657
|% 4,07
|
|YKBNK
|5,18
|1.104.962.580
|% -1,15
|
|ALBRK
|1,57
|234.160.923
|% -1,26
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9587
|17,9664
|% 0,30
|
|Euro
|18,3033
|18,3159
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,6918
|21,8006
|% 0,63
|
|Frank
|18,6924
|18,8050
|% 0,78
|
|Riyal
|4,7641
|4,7880
|% 0,24
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|9,61
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|7,01
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.912
|6.962
|-28,00
|
|Yarım
|3.368
|3.404
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,29
|20,32
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,72
|0,24
|
|B. Petrol
|94,25
|94,25
|-0,67
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:26OBASE
Yüzde 9.95 oranında artışla 15.36 lira fiyatla işlem gören hissede 951, 344 adet işlem
-
15:25VKFYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 374, 796 adet işlem
-
15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 14 artarak (% 1.32 ) 2, 995
-
15:24XU100
Endeks 2, 782 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 121.00 milyon TL de
-
15:24YYAPI
Yüzde 5.56 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 719, 777 adet işlem