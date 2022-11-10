***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
10.11.2022 11:52
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2022 - 30/09/2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kadıköy Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 yılı 3.dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/11/2022
Açıklamalar
Şirketimizin vergi dairesine sunulan Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan 30/09/2022 tarihli Gelir Tablosu ilişikte pdf formatında sunulmuştur. Ek 'te sunulan Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079155
BIST
14:564.425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 64,35
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
14:5618,5820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0058
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
14:5618,4902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1358
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
14:561.019,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.019,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler14:56
|KONKA
|46,64
|272.489.767
|% 10,00
|
|ERCB
|114,40
|63.902.868
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|243.951.188
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,70
|13.685.657
|% -9,96
|
|GOLTS
|120,10
|139.807.446
|% -9,29
|
|ARASE
|179,00
|185.004.821
|% -8,67
|
|KLMSN
|16,81
|77.838.219
|% -8,64
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|THYAO
|111,80
|5.041.843.766
|% 0,54
|
|TCELL
|32,28
|2.624.179.301
|% 0,44
|
|EREGL
|34,64
|2.186.937.087
|% -0,23
|
|ODAS
|9,86
|2.178.452.116
|% 0,72
|
|ASELS
|38,04
|2.158.438.738
|% 0,79
|
|EKGYO
|5,23
|1.921.939.398
|% 3,36
|
|ODAS
|9,86
|2.178.452.116
|% 0,72
|
|PETKM
|14,47
|2.034.279.530
|% 2,33
|
|YKBNK
|9,57
|1.327.497.815
|% 3,24
|
|TTKOM
|14,73
|1.982.561.890
|% 6,12
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5765
|18,5820
|% -0,03
|
|Euro
|18,4801
|18,4902
|% -0,73
|
|Sterlin
|21,0862
|21,1920
|% 0,33
|
|Frank
|18,7104
|18,8232
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9283
|4,9530
|% 0,07
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|3,04
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|3,48
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.813
|6.862
|2,00
|
|Yarım
|3.320
|3.355
|1,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,14
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,65
|0,09
|
|B. Petrol
|92,08
|92,08
|-0,57
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:11KIMMR
Yüzde 5.88 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 615, 234 adet işlem
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15:10IHEVA
Yüzde 5.82 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 752, 823 adet işlem
-
15:09DOAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 138.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 588, 224 adet işlem
-
15:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TTKOM, EKGYO
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15:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 93 artarak (% 1.53 ) 3, 909