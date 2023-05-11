***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
11.05.2023 09:10
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2023 - 31/03/2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
KADIKÖYVERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 yılı 1.dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/05/2023
Açıklamalar
Şirketimizin vergi dairesine sunulan Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan 31/03/2023 tarihli Gelir Tablosu ilişikte pdf formatında sunulmuştur. Ek 'te sunulan Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150314
BIST
10:094.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 28,55
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.527
En Düşük
4.492
10:0919,5600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,6730
En Düşük
19,5155
10:0921,3726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0717
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5654
En Düşük
21,3629
10:091.272,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,44
|Açılış
|: 1.272,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.272,51
BIST En Aktif Hisseler10:07
|OZRDN
|13,97
|2.425.849
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,32
|3.865.915
|% 9,99
|
|YAPRK
|38,18
|3.435.852
|% 9,97
|
|KLSYN
|3,00
|3.922.965
|% 8,30
|
|ULAS
|16,50
|397.285
|% 7,00
|
|ARSAN
|7,20
|272.671
|% -10,00
|
|DURDO
|33,30
|848.651
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|5.732.944
|% -9,98
|
|TBORG
|31,58
|572.956
|% -9,98
|
|MNDRS
|5,74
|25.294.739
|% -9,89
|
|ISCTR
|13,15
|411.904.250
|% 2,57
|
|KCHOL
|89,45
|196.944.897
|% 1,82
|
|YKBNK
|10,69
|128.530.248
|% 1,91
|
|THYAO
|126,80
|110.709.254
|% 0,00
|
|SISE
|37,06
|107.686.126
|% 0,87
|
|ISCTR
|13,15
|411.904.250
|% 2,57
|
|ZOREN
|4,69
|59.339.223
|% 4,45
|
|YKBNK
|10,69
|128.530.248
|% 1,91
|
|EKGYO
|5,50
|33.918.202
|% 0,92
|
|HALKB
|10,93
|64.055.432
|% 6,12
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5478
|19,5525
|% 0,07
|
|Euro
|21,3776
|21,3819
|% -0,29
|
|Sterlin
|24,5381
|24,6612
|% -0,19
|
|Frank
|21,7977
|21,9290
|% -0,30
|
|Riyal
|5,1974
|5,2235
|% 0,10
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|-5,24
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.275
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.618
|4.775
|39,00
|
|Çeyrek
|2.302
|2.380
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,79
|-0,17
|
|B. Petrol
|76,91
|76,91
|0,50
|
Seans Raporu
10:07
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10:22ZOREN
Yüzde 6.01 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 253, 980 adet işlem
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10:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 18 artarak (% 0.73 ) 5, 018
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10:21
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10:21
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ARSAN, DURDO
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10:21
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