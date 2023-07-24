***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFaaliyetlerimizin Geçici Olarak Durdurulması Talebimiz hk.Faaliyetlerimizin geçici olarak durdurulmasına ilişkin başvurumuz Sermeye Piyasası Kurulunun 20/07/2023 tarih ve 41 sayılı toplantısında kabul edilmiş olup Faaliyetlerimiz 20/07/2023 tarihinden itibaren saat :18.00 itibarıyle 2 (iki) yıl süreyle geçici olarak durdurulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174470BIST