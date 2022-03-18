***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)TÜLAY GEZGİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi GENEL MÜDÜR 8BERRİN BAHAR OKCU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 8AHMET YAVUZHAN BAHAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist -Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTÜLAY GEZGİN GENEL MÜDÜR Yönetici GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU ÜYESİAHMET YAVUZHAN BAHAR Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist -Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviTÜLAY GEZGİN YÖNETİM KURULU ÜYESİAHMET YAVUZHAN BAHAR YÖNETİM KURULU BAŞKANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011376BIST