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***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.03.2022 15:34
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
TÜLAY GEZGİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi GENEL MÜDÜR 8
BERRİN BAHAR OKCU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 8
AHMET YAVUZHAN BAHAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist -

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TÜLAY GEZGİN GENEL MÜDÜR Yönetici GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AHMET YAVUZHAN BAHAR Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist -

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
TÜLAY GEZGİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AHMET YAVUZHAN BAHAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011376


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IDEAS 19,23 13.932.523 % 9,95  
MARTI 2,22 26.982.125 % 9,90  
SANEL 7,23 6.749.741 % 9,88  
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Riyal 3,9299 3,9497 % 0,72  
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17:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.935 -8,21  
Altın Gr. 919 919 1,66  
Cumhuriyet 6.074 6.166 -11,00  
Tam 6.047 6.199 -10,57  
Yarım 2.923 2.999 -5,11  
Çeyrek 1.466 1.499 -2,55  
Gümüş.Ons 25,08 25,11 -0,28  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 -0,07  
B. Petrol 107 107 0,11  
Seans Raporu 17:28
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