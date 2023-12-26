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***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.12.2023 18:10
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ali Ercan 2000000 TRY 100
TOPLAM 2000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ALİ ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Seramikq İç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qua Granite Hayal Yapı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Bien Dekorasyon Ve Yapı Ürünleri Tic. A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Qua Concept Seramik Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Demireks Yapı Ürün. San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hizm. San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Evim E-Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Fly Express Turizm Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Hayal Elektrikli Araçlar San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Bien Faktoring A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür) - Qua Trading A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Sağlık Ürün. Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizm. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Materıall Madencilik San. ve Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşlt. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qbuıld Yapı ve Ürünleri A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Majorca Granit İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Q Yatırım Holding A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Demireks Seramik Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) 100
MURAT LATİF ADAOĞULLARI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist Q Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0
SERKAN ÖNEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 0

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229442


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