***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ali Ercan 2000000 TRY 100TOPLAM 2000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ALİ ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Seramikq İç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qua Granite Hayal Yapı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Bien Dekorasyon Ve Yapı Ürünleri Tic. A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Qua Concept Seramik Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Demireks Yapı Ürün. San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hizm. San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Evim E-Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Fly Express Turizm Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Hayal Elektrikli Araçlar San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Bien Faktoring A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür) - Qua Trading A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Sağlık Ürün. Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizm. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Materıall Madencilik San. ve Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşlt. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qbuıld Yapı ve Ürünleri A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Majorca Granit İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Q Yatırım Holding A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Demireks Seramik Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) 100MURAT LATİF ADAOĞULLARI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist Q Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0SERKAN ÖNEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 0Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı Görevihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229442BIST