***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.01.2024 19:24
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
KORAY BİRSEN MÜFETTİŞ
ÇAĞRI EFTUN AKÇA SATIŞ VE PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
EREN KURU HAZİNE MÜDÜR YARDIMCISI
AHMET YAVUZHAN BAHAR İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
MEHMET ÇELİK MUHASEBE
GONCA CEREN CERİT SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ
YİĞİT GİRAY HAZİNE SATIŞ VE KURUMSAL PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233450
BIST
'
18:057.629
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 80,89
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.629
18:0529,8434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0887
|Açılış
|: 29,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
18:0532,7022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0177
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,8572
En Düşük
32,4836
18:051.958,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,00
|Açılış
|: 1.958,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.980,31
En Düşük
1.942,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRSTL
|14,19
|127.986.427
|% 10,00
|
|AYCES
|715,00
|130.041.514
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|4.789.326
|% 10,00
|
|DGGYO
|33,22
|20.160.300
|% 10,00
|
|CVKMD
|404,75
|419.692.517
|% 9,99
|
|MMCAS
|8,37
|2.732.996
|% -10,00
|
|BALAT
|17,00
|2.866.636
|% -8,11
|
|BAYRK
|16,48
|59.046.871
|% -7,05
|
|GUBRF
|152,80
|3.400.087.171
|% -5,45
|
|TEKTU
|3,02
|64.246.289
|% -5,33
|
|THYAO
|239,20
|7.337.523.547
|% 2,53
|
|ISCTR
|23,18
|3.490.704.914
|% 0,96
|
|GUBRF
|152,80
|3.400.087.171
|% -5,45
|
|YKBNK
|20,00
|3.047.209.622
|% 0,45
|
|AKBNK
|36,78
|2.585.479.903
|% 1,32
|
|ZOREN
|4,48
|1.309.431.789
|% 5,41
|
|EKGYO
|7,64
|1.770.427.578
|% 5,23
|
|YKBNK
|20,00
|3.047.209.622
|% 0,45
|
|ISCTR
|23,18
|3.490.704.914
|% 0,96
|
|QUAGR
|4,23
|638.087.050
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8363
|29,8434
|% 0,30
|
|Euro
|32,6831
|32,7022
|% 0,05
|
|Sterlin
|37,8283
|38,0180
|% 0,55
|
|Frank
|34,9564
|35,1670
|% 0,29
|
|Riyal
|7,9339
|7,9737
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|962,05
|963,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,54
|1.033,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,63
|78,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.041,21
|2.041,49
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57CVKMD
Yüzde 9.51 oranında artışla 403.00 lira fiyatla işlem gören hissede 994, 747 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 596 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 62, 047.00 milyon TL de
-
17:55MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 362, 300 adet işlem
-
17:55MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 362, 300 adet işlem
-
17:54ADGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 402, 409 adet işlem