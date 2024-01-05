***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviKORAY BİRSEN MÜFETTİŞÇAĞRI EFTUN AKÇA SATIŞ VE PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISIEREN KURU HAZİNE MÜDÜR YARDIMCISIAHMET YAVUZHAN BAHAR İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜMEHMET ÇELİK MUHASEBEGONCA CEREN CERİT SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜYİĞİT GİRAY HAZİNE SATIŞ VE KURUMSAL PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233450BIST