***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
20.05.2020 13:05
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/05/2020
Karar Sayısı
55
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)
31 /03/ 2020 dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendigini,
b) Şirketimiz görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli
konularda gerçege aykırı açıklama içermedigi yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyle
yanıltıcı olması sonucunda doğurarabilecek herhangi bir eksiklik içermedigini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun ilişkin
olduğu dönem itibarıyle mali tabloların ve rapordaki diger mali konulardaki bilgilerin
şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçegi doğru biçimde
yansıttığını beyan ederiz.
Tülay GEZGİN Adnan BAHAR
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845896
BIST