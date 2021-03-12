***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi12/03/2021Karar Sayısı58Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa)31 /12/ 2020 dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendigini,b) Şirketimiz görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli konularda gerçege aykırı açıklama içermedigi yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyle yanıltıcı olmasısonucunda doğurarabilecek herhangi bir eksiklik içermedigini,c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyle mali tabloların ve rapordaki diger mali konulardaki bilgilerin şirketimizin malidurumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçegi doğru biçimde nsıttığını beyan ederiz.Tülay GEZGİN Adnan BAHARYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917864BIST