***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
12.03.2021 14:15
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/03/2021
Karar Sayısı
58
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)
31 /12/ 2020 dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendigini,
b) Şirketimiz görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli konularda gerçege aykırı açıklama içermedigi yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyle yanıltıcı olması
sonucunda doğurarabilecek herhangi bir eksiklik içermedigini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyle mali tabloların ve rapordaki diger mali konulardaki bilgilerin şirketimizin mali
durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçegi doğru biçimde nsıttığını beyan ederiz.
Tülay GEZGİN Adnan BAHAR
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917864
BIST
15:451.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.549
15:457,5681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0922
|Açılış
|: 7,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:459,0348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0583
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:45415,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,62
|Açılış
|: 415,04
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:45
|TRILC
|17,71
|10.103.555
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.166.318
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.962.812
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.042.323
|% 9,91
|
|ULUSE
|58,30
|2.629.775
|% -7,46
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|GLRYH
|10,66
|13.591.599
|% -6,08
|
|BURCE
|27,24
|41.212.803
|% -5,87
|
|SASA
|45,20
|940.196.078
|% 0,67
|
|GARAN
|8,95
|839.085.993
|% -0,11
|
|EKGYO
|2,32
|551.786.891
|% 0,00
|
|TCELL
|16,62
|513.374.316
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,52
|467.933.468
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,32
|551.786.891
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,74
|298.056.882
|% 0,74
|
|GARAN
|8,95
|839.085.993
|% -0,11
|
|IHLAS
|0,92
|78.629.044
|% 2,22
|
|USAK
|2,62
|183.675.146
|% 3,56
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5624
|7,5681
|% 1,23
|
|Euro
|9,0280
|9,0348
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,5091
|10,5618
|% 0,76
|
|Frank
|8,1226
|8,1715
|% 0,79
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 1,42
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-19,05
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-22,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,76
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,78
|
|Çeyrek
|666
|682
|-1,39
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|-0,16
|