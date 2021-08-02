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***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

02.08.2021 17:38



***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/08/2021
Karar Sayısı
62
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                   
 
 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
a)      30 /06/ 2021   dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendigini,
 
b)      
Şirketimiz görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli 
konularda gerçege aykırı açıklama içermedigi yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyle
            yanıltıcı olması sonucunda doğurarabilecek herhangi bir eksiklik içermedigini,
 
      c)    Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun ilişkin  olduğu dönem itibarıyle mali tabloların ve rapordaki diger mali konulardaki bilgilerin
             şirketimizin  mali  durumunu  ve  faaliyet  sonuçları  hakkında  gerçegi  doğru  biçimde  yansıttığını  beyan ederiz.
 
 
               
Tülay GEZGİN                                                    Adnan BAHAR
                Yönetim Kurulu Üyesi                                      Yönetim Kurulu Başkanı.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954187


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Çeyrek 778 796 -9,64  
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Gümüş Gr. 6,84 6,85 -0,07  
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