Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

18.03.2022 15:20
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/03/2022
Karar Sayısı
5
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                   SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
a)      31 /12/ 2021   dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendigini, 
b)      Şirketimiz görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli
konularda gerçege aykırı açıklama içermedigi yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyle
            yanıltıcı olması sonucunda doğurarabilecek herhangi bir eksiklik içermedigini,
 
      c)    Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun ilişkin
             olduğu dönem itibarıyle mali tabloların ve rapordaki diger mali konulardaki bilgilerin
             şirketimizin  mali  durumunu  ve  faaliyet  sonuçları  hakkında  gerçegi  doğru  biçimde  
             yansıttığını  beyan ederiz.
 
                Tülay GEZGİN                                                    Ahmet Yavuzhan BAHAR
                Yönetim Kurulu Üyesi                                      Yönetim Kurulu Başkanı.
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011371


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:192.140
Değişim :  0,32% |  6,79
Açılış :  2.141  
Önceki Kapanış :  2.134  
En Yüksek
2.149 En Düşük
2.136
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 381,10 42.561.072 % 9,99  
IDEAS 19,23 13.519.751 % 9,95  
AVTUR 2,35 2.142.368 % 9,30  
EMNIS 22,50 275.951 % 7,76  
CMBTN 222,20 35.997.852 % 7,71  
daha fazla
15:19 Alış Satış %  
Dolar 14,8043 14,8123 % 0,75  
Euro 16,3391 16,3508 % 0,15  
Sterlin 19,3761 19,4733 % 0,65  
Frank 15,7466 15,8415 % 0,89  
Riyal 3,9332 3,9529 % 0,80  
daha fazla
15:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.937 -5,58  
Altın Gr. 924 924 6,60  
Cumhuriyet 6.118 6.210 33,00  
Tam 6.084 6.238 28,07  
Yarım 2.941 3.018 13,58  
Çeyrek 1.475 1.509 6,79  
Gümüş.Ons 25,20 25,24 -0,15  
Gümüş Gr. 12,03 12,05 0,06  
B. Petrol 107 107 0,84  
Seans Raporu 15:19
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru