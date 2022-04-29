***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.04.2022 10:43
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 31 /03/ 2022 dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendigini,
b) Şirketimiz görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli konularda gerçege aykırı açıklama içermedigi yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyle yanıltıcı olması sonucunda doğurarabilecek herhangi bir eksiklik içermedigini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyle mali tabloların ve rapordaki diger mali konulardaki bilgilerin şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçegi doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Tülay GEZGİN Ahmet Yavuzhan BAHAR
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025383
BIST
11:182.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,02
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.423
11:1814,8234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0338
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8244
En Düşük
14,7579
11:1815,6838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1256
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,6838
En Düşük
15,5143
11:18912,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 11,98
|Açılış
|: 912,47
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
913,73
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler11:18
|CEMTS
|25,96
|34.858.377
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|5.270.115
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.062.184
|% 9,95
|
|MERKO
|3,70
|16.359.923
|% 9,79
|
|CRDFA
|2,50
|6.904.843
|% 9,65
|
|LIDER
|22,86
|82.926.541
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|12.534.401
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|1.390.820
|% -9,94
|
|DITAS
|28,48
|13.135.848
|% -6,74
|
|ENJSA
|13,86
|110.046.470
|% -5,78
|
|THYAO
|41,04
|1.363.414.247
|% 1,33
|
|AKBNK
|8,98
|339.272.845
|% 0,11
|
|GARAN
|15,00
|330.779.268
|% 0,13
|
|SISE
|17,82
|330.247.631
|% 0,62
|
|EREGL
|33,46
|306.465.261
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,67
|193.258.576
|% 0,75
|
|SKBNK
|1,19
|78.528.036
|% -1,65
|
|ODAS
|2,46
|141.315.888
|% 1,23
|
|YKBNK
|4,90
|227.551.431
|% -0,20
|
|AKBNK
|8,98
|339.272.845
|% 0,11
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8194
|14,8234
|% 0,23
|
|Euro
|15,6703
|15,6838
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,5553
|18,6484
|% 1,05
|
|Frank
|15,2261
|15,3179
|% 0,51
|
|Riyal
|3,9385
|3,9582
|% 0,24
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|21,30
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,45
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,45
|
Seans Raporu
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