***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi05/08/2022Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa)30 /06/ 2022 dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendigini,b)Şirketimiz görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemlikonularda gerçege aykırı açıklama içermedigi yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyle yanıltıcı olması sonucunda doğurarabilecek herhangi bir eksiklik içermedigini,c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun ilişkinolduğu dönem itibarıyle mali tabloların ve rapordaki diger mali konulardaki bilgilerinşirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçegi doğru biçimdeyansıttığınıbeyan ederiz.Tülay GEZGİN Ahmet Yavuzhan BAHAR Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052890BIST