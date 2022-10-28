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***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.10.2022 11:48
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2022
Karar Sayısı
10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN  
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI  
 
a)      
 
30 /09/ 2022   dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendigini,
 
                                                                                                                                                     
b)      
 
Şirketimiz görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli 
 
konularda gerçege aykırı açıklama içermedigi yada açıklamanın                      
    yapıldığı tarih itibarıyle y
 
anıltıcı olması sonucunda doğurarabilecek herhangi bir eksiklik içermedigini,                                                                                                                            
 
c)    Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun ilişkin 
 
olduğu dönem itibarıyle mali tabloların ve rapordaki diger mali                      konulardaki bilgilerin 
 
 
 
şirketimizin  mali  durumunu  ve  faaliyet  sonuçları  hakkında  gerçegi  doğru  biçimde  
 
yansıttığını 
 beyan ederiz.                                                                              
Tülay GEZGİN                        Ahmet Yavuzhan BAHAR                                                                                                                                                                                                
          Yönetim Kurulu Üyesi             Yönetim Kurulu Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074976


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Tam 6.624 6.687 -49,00  
Yarım 3.228 3.270 -24,00  
Çeyrek 1.619 1.635 -12,00  
Gümüş.Ons 19,21 19,23 -0,38  
Gümüş Gr. 11,50 11,51 -0,22  
B. Petrol 94,86 94,86 -0,18  
Seans Raporu 11:50
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