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***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

20.07.2023 13:56
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/07/2023
Karar Sayısı
5
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN      
   SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
  
 
  
      
a )   30/ 06/ 2023   dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendigini,
 
 
  
b )  Şirketimiz görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli konularda gerçege aykırı açıklama içermedigi yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyle yanıltıcı olması sonucunda doğurarabilecek herhangi bir eksiklik içermedigini,
 c)    Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun ilişkin   olduğu dönem itibarıyle mali tabloların ve rapordaki diger mali konulardaki bilgilerin     şirketimizin  mali  durumunu  ve  faaliyet  sonuçları  hakkında  gerçegi  doğru  biçimde     yansıttığını  beyan ederiz.  
Tülay GEZGİN                    Ahmet Yavuzhan BAHAR   
Yönetim Kurulu Üyesi       Yönetim Kurulu Başkanı.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173778


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Cumhuriyet 11.541 11.715 35,00  
Tam 11.266 11.402 26,00  
Yarım 5.633 5.727 13,00  
Çeyrek 2.817 2.864 7,00  
Gümüş.Ons 25,18 25,20 0,03  
Gümüş Gr. 21,78 21,81 0,14  
B. Petrol 79,82 79,82 0,36  
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