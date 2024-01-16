***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
16.01.2024 14:24
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
11/01/2024
Açıklamalar
Şirketimizin "BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olan ünvanı "ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ" olarak değişmiştir.
Bahse konu esas sözleşme değişikliği, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 11.01.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 15.01.2024 tarih ve 11000 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Saygılarımızla,
ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240832
BIST
'
17:248.035
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -8,79
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
17:2430,1072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0440
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
17:2432,7785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1893
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6927
17:241.975,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -12,48
|Açılış
|: 1.975,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:22
|CATES
|63,25
|1.362.087.436
|% 10,00
|
|KBORU
|77,55
|838.206.736
|% 10,00
|
|SAMAT
|56,10
|289.258.695
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|39.676.554
|% 9,99
|
|KAPLM
|99,10
|25.738.037
|% 9,99
|
|ISBTR
|481.005,00
|2.886.030
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|1.455.380
|% -9,99
|
|UZERB
|163,30
|1.243.563
|% -7,16
|
|AYES
|28,12
|931.478
|% -6,27
|
|OTTO
|305,00
|613.191
|% -6,01
|
|THYAO
|250,50
|5.678.902.642
|% -1,09
|
|ISCTR
|25,30
|3.858.847.419
|% 0,40
|
|AKBNK
|41,72
|3.381.353.154
|% -3,38
|
|EREGL
|44,48
|3.186.016.889
|% 0,95
|
|TUPRS
|143,30
|3.035.734.960
|% 1,70
|
|EKGYO
|8,38
|1.283.821.719
|% 1,33
|
|ISCTR
|25,30
|3.858.847.419
|% 0,40
|
|SKBNK
|5,15
|696.195.522
|% 6,19
|
|ODAS
|8,50
|1.161.803.534
|% 0,71
|
|YKBNK
|22,28
|2.872.614.432
|% -0,62
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1040
|30,1070
|% 0,15
|
|Euro
|32,7701
|32,7821
|% -0,56
|
|Sterlin
|37,9956
|38,1861
|% -0,39
|
|Frank
|34,8415
|35,0514
|% -0,37
|
|Riyal
|8,0030
|8,0431
|% 0,15
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|900,84
|906,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,37
|943,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,96
|78,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,12
|2.038,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 16 kaybederek (% -0.33 ) 8, 697
-
17:37
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISCTR, TRKCM
-
17:37ASUZU
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 69.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 197, 192 adet işlem
-
17:35GARAN
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 63.80 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 962, 107 adet işlem
-
17:34AKBNK
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 41.74 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 903, 710 adet işlem