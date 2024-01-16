***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanBAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi11/01/2024AçıklamalarŞirketimizin "BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olan ünvanı "ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ" olarak değişmiştir.Bahse konu esas sözleşme değişikliği, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 11.01.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 15.01.2024 tarih ve 11000 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Saygılarımızla,ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240832BIST