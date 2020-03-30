***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2020 14:20
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2020 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2019 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833237
BIST
15:0288.097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -27,59
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
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88.456
En Düşük
86.815
15:026,5704
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,5743
En Düşük
6,4403
15:027,2496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0647
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,2682
En Düşük
7,1420
15:02342,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,05
|Açılış
|: 342,11
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|6,60
|11.112.851
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.426.285
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.281.799
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.734.085
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.694.862
|% 9,95
|
|GLRYH
|2,16
|291.289
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|306.459
|% -9,90
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MTRYO
|3,88
|3.174.359
|% -9,13
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|THYAO
|8,67
|480.502.286
|% -2,14
|
|ASELS
|23,42
|396.528.004
|% 1,30
|
|PGSUS
|31,52
|343.846.917
|% -8,74
|
|GARAN
|8,00
|295.274.159
|% 1,52
|
|SASA
|7,88
|276.746.754
|% 8,54
|
|IHLGM
|0,95
|139.713.450
|% 5,56
|
|IHLAS
|0,48
|49.220.568
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,94
|161.176.465
|% 0,52
|
|TSPOR
|2,72
|181.763.527
|% 5,02
|
|THYAO
|8,67
|480.502.286
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1271
|8,1679
|% 1,57
|
|Frank
|6,8313
|6,8725
|% 1,09
|
|Riyal
|1,7406
|1,7493
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.622
|-7,16
|
|Altın Gr.
|342
|342
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,08
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,39
|26,39
|-1,56
|