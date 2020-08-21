***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.08.2020 15:16
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.08.2020
Tescil Tarihi
17.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
21.08.2020 - 10143
Açıklamalar
Şirketimizin 10.08.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.08.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 21.08.2020 tarih, 10143 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870614
BIST
15:181.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,26
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.119
15:187,3285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0310
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:188,6330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0256
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:18449,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -7,10
|Açılış
|: 449,85
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:16
|GARFA
|12,32
|16.135.714
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.005.796
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.752.851
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,52
|4.513.431.194
|% -2,80
|
|TUPRS
|90,25
|3.384.784.767
|% -1,90
|
|GARAN
|7,20
|1.246.836.986
|% 0,84
|
|AKBNK
|5,09
|767.043.334
|% 0,20
|
|VAKBN
|4,34
|707.833.510
|% 0,70
|
|PETKM
|4,52
|4.513.431.194
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,16
|498.022.346
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,91
|609.718.060
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,01
|388.331.890
|% -0,99
|
|GARAN
|7,20
|1.246.836.986
|% 0,84
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3143
|7,3208
|% 0,32
|
|Euro
|8,6046
|8,6293
|% -0,34
|
|Sterlin
|9,4381
|9,4854
|% -1,85
|
|Frank
|7,8757
|7,9231
|% -1,66
|
|Riyal
|1,9205
|1,9301
|% -1,02
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-33,77
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-11,56
|
|Cumhuriyet
|2.960
|3.004
|-75,00
|
|Tam
|2.945
|3.021
|-74,24
|
|Yarım
|1.423
|1.461
|-35,91
|
|Çeyrek
|714
|731
|-17,95
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,10
|-1,16
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,20
|
|B. Petrol
|44,23
|44,23
|-0,65
|