***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.07.2022 14:20
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.06.2022
Tescil Tarihi
30.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.07.2022 - 10611
Açıklamalar
Şirketimizin 16.06.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.06.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 01.07.2022 tarih, 10611 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040651
BIST
15:042.439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 33,74
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
15:0416,7564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0580
|Açılış
|: 16,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
15:0417,4716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0558
|Açılış
|: 17,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
15:04964,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,80
|Açılış
|: 964,21
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,34
BIST En Aktif Hisseler15:02
|ISSEN
|28,16
|58.644.095
|% 10,00
|
|KOZAL
|184,40
|1.081.178.932
|% 8,47
|
|OZKGY
|5,96
|32.328.221
|% 8,17
|
|OZKGY
|5,96
|32.328.221
|% 8,17
|
|HTTBT
|15,60
|46.206.373
|% 7,73
|
|RTALB
|7,08
|95.485.794
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|GLRYH
|3,25
|30.287.970
|% -4,69
|
|MRGYO
|1,57
|5.020.422
|% -4,27
|
|OYLUM
|2,80
|6.055.936
|% -3,78
|
|THYAO
|48,92
|3.704.348.365
|% 4,53
|
|SISE
|21,18
|1.222.157.477
|% -1,49
|
|KOZAL
|184,40
|1.081.178.932
|% 8,47
|
|EREGL
|27,14
|889.132.589
|% 0,00
|
|TUPRS
|268,50
|760.581.074
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,65
|232.326.564
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,35
|343.337.857
|% 0,46
|
|ODAS
|2,89
|225.911.291
|% 0,00
|
|THYAO
|48,92
|3.704.348.365
|% 4,53
|
|SISE
|21,18
|1.222.157.477
|% -1,49
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7444
|16,7545
|% 0,34
|
|Euro
|17,4491
|17,4707
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,0972
|20,1980
|% -0,84
|
|Frank
|17,3612
|17,4658
|% -0,27
|
|Riyal
|4,4499
|4,4722
|% 0,33
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-18,53
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-6,02
|
|Cumhuriyet
|6.442
|6.539
|-52,00
|
|Tam
|6.442
|6.529
|-61,00
|
|Yarım
|3.153
|3.193
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.579
|1.596
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,68
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|-0,32
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,06
|