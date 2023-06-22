***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in 21.06.2023 tarih ve 824 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Esas sözleşmemizin 6.maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. İlgili yönetim kurulu kararına istinaden esas sözleşme tadilininin izin ve onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru 22.06.2023 tarihinde yapılmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161093BIST