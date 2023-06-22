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***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

22.06.2023 09:48
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz'in 21.06.2023 tarih ve 824 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Esas sözleşmemizin 6.maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. İlgili yönetim kurulu kararına istinaden esas sözleşme tadilininin izin ve onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru 22.06.2023 tarihinde yapılmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161093


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