***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.10.2023 14:37
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in 21.06.2023 tarih ve 824 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Esas sözleşmemizin 6.maddesinin tadil edilmesine karar verilmiş ve 22.06.2023 tarihinde esas sözleşmenin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı.
Bu kapsamda yapılan başvurumuz Kurul'un 02.10.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42832 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198935
BIST
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16:428.526
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 39,43
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.478
En Yüksek
8.563
16:4227,5033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0541
|Açılış
|: 27,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
16:4228,8717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0815
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2284
En Düşük
28,7254
16:421.616,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.616,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler16:42
|TARKM
|493,00
|229.418.709
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.175.194.630
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.452.903
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|437.690.795
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|155.760.360
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|4.205.894
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|711.394
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|8.990.143
|% -9,99
|
|ATSYH
|79,85
|1.781.228
|% -9,98
|
|QNBFB
|327,30
|2.547.049
|% -9,98
|
|THYAO
|250,50
|8.523.661.040
|% -1,14
|
|PETKM
|22,02
|7.591.427.114
|% 6,79
|
|EREGL
|45,00
|4.522.833.073
|% 0,49
|
|SISE
|56,90
|4.186.254.575
|% 2,06
|
|ZOREN
|6,89
|4.095.063.173
|% 9,89
|
|ZOREN
|6,89
|4.095.063.173
|% 9,89
|
|PETKM
|22,02
|7.591.427.114
|% 6,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.097.424.450
|% -0,95
|
|ODAS
|13,87
|2.553.900.288
|% 4,21
|
|KATMR
|2,68
|428.384.004
|% 9,84
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4970
|27,5033
|% 0,20
|
|Euro
|28,8585
|28,8717
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,1397
|33,3059
|% 0,20
|
|Frank
|29,7190
|29,8980
|% -0,16
|
|Riyal
|7,3101
|7,3468
|% 0,20
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|0,14
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.614
|0,58
|
|Cumhuriyet
|11.073
|11.241
|25,00
|
|Tam
|10.846
|10.939
|-1,00
|
|Yarım
|5.440
|5.486
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.711
|2.743
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,25
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,65
|18,68
|0,10
|
|B. Petrol
|90,76
|90,76
|0,05
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57ENSRI
Yüzde 4.63 oranında artışla 27.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 346, 241 adet işlem
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, ISCTR, HEKTS
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, PETKM, GUBRF
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16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 45 artarak (% 0.28 ) 7, 436
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, TARKM, CASA, NUHCM, BSOKE, VBTYZ, BFREN, CMBTN, EGEEN, SMART