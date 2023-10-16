***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.10.2023 13:55
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ‘in 21.06.2023 tarih ve 824 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Esas sözleşmemizin 6.maddesinin tadil edilmesine karar verilmiş ve 22.06.2023 tarihinde esas sözleşmenin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Bu kapsamda yapılan başvurumuz Kurul'un 02.10.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42832 sayılı yazısı ile onaylanmıştı.
SPK izni sonrasında Şirketimiz tarafından esas sözleşme değişikliği için T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılmış, yapılan başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.10.2023 tarih E-50035491-431.02-00089917336 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin tadili, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206725
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