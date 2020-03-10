***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 470.253.872 454.241.489Satışların Maliyeti20 -397.533.346 -343.198.081TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)72.720.526 111.043.408BRÜT KAR (ZARAR)72.720.526 111.043.408Genel Yönetim Giderleri21 -28.799.269 -25.617.470Pazarlama Giderleri21 -13.940.856 -15.312.867Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -1.338.826 -602.801Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 18.381.556 55.425.726Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -15.161.104 -42.839.630ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.862.027 82.096.366Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 104.134 170.707Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 -275.142FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.966.161 81.991.931Finansman Gelirleri25 5.733.969 10.494.570Finansman Giderleri25 -21.818.309 -46.691.616SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.881.821 45.794.885Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.356.392 -9.828.900Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -1.923.977 -8.993.436Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -1.432.415 -835.464SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.525.429 35.965.985DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)12.525.429 35.965.985Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.525.429 35.965.985Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,00350000 0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.494.164 43.535.750Dönem Karı (Zararı)12.525.429 35.965.985Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.525.429 35.965.985Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.445.351 37.122.082Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 17.530.668 15.451.829Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 103.414 -54.832Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.423.275 2.915.171Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.038.658 6.232.335Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.902.922 2.644.244Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 3.356.392 9.828.900Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -104.134 104.435İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler16.906.519 -18.630.822Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17.925.420 -23.125.306Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.320.400 -39.468Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.768.557 -24.208.061Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-104.421 -80.029Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.098.284 24.609.009Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)320.461 1.803.477Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.764.601 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.530.017 664.126İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler180.602 1.745.430Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları53.877.299 54.457.245Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -1.802.610 -1.480.417Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -3.580.525 -9.441.078YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.593.033 -19.202.925Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.319.952 -20.450.640Verilen Nakit Avans ve Borçlar-197.440 -85.049Alınan Faiz660.310 1.104.942FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.057.846 114.335Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri62.065.464 109.143.155Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-76.417.173 -88.844.499Ödenen Temettüler18 -15.451.218 -10.903.437Ödenen Faiz-4.254.919 -9.280.884YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.843.285 24.447.160Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-71.161 96.459NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.772.124 24.543.619DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 40.298.446 15.754.827DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 43.070.570 40.298.446Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 43.070.570 40.298.446Ticari Alacaklar103.369.606 126.889.794İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-11 2.630.041 2.639.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 100.739.565 124.250.412Diğer Alacaklar51.364 9.748İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar51.364 9.748Türev Araçlar0 0Stoklar6 90.036.039 93.300.594Peşin Ödenmiş Giderler7 3.494.618 3.305.763Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar487.603 0Diğer Dönen Varlıklar8 7.192.403 8.146.176ARA TOPLAM247.702.203 271.950.521TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR247.702.203 271.950.521DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar255 161Diğer Alacaklar46.007 46.007İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar46.007 46.007Maddi Duran Varlıklar9 193.216.455 195.221.858Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.278.785 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 9.359.166 7.274.596Peşin Ödenmiş Giderler7 213.712 100.709TOPLAM DURAN VARLIKLAR205.114.380 202.643.331TOPLAM VARLIKLAR452.816.583 474.593.852KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 34.583.216 50.873.226Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 29.147.167 24.340.970Ticari Borçlar113.608.380 119.537.925İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-11 48.559.863 48.506.130İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 65.048.517 71.031.795Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.627.860 3.307.399Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler13 1.517.348 2.874.311Türev Araçlar2.972.201 2.219.504Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar4 2.972.201 2.219.504Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 0 1.168.945Kısa Vadeli Karşılıklar1.095.051 2.295.051Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 1.200.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.095.051 1.095.051Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 578.992 1.352.163ARA TOPLAM187.130.215 207.969.494TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER187.130.215 207.969.494UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar52.109.264 56.661.822İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar52.109.264 56.661.822Banka Kredileri4 49.611.986 56.661.822Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.497.278 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler13 253.108 426.161Türev Araçlar4 0 4.317.464Uzun Vadeli Karşılıklar13.463.782 10.734.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 13.463.782 10.734.369Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 9.783.179 7.419.845TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER75.609.333 79.559.661TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER262.739.548 287.529.155ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar190.077.035 187.064.697Ödenmiş Sermaye18 36.000.000 36.000.000Geri Alınmış Paylar (-)18 -1.108.139 -1.108.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31.736.724 28.507.959Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31.736.724 28.507.959Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 37.101.500 32.345.737Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -5.364.776 -3.837.778Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.857.063 -4.566.425Yabancı Para Çevrim Farkları18 75.783 146.939Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.932.846 -4.713.364Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)18 -1.932.846 -4.713.364Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 8.585.861 5.770.085Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları104.194.223 86.495.232Net Dönem Karı veya Zararı12.525.429 35.965.985TOPLAM ÖZKAYNAKLAR190.077.035 187.064.697TOPLAM KAYNAKLAR452.816.583 474.593.852Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 11.192.573 -2.659.460 8.533.113 50.480 -4.512.258 -4.512.258 4.303.544 67.407.231 31.336.472 98.743.703 142.010.443 0 142.010.443Transferler1.466.541 29.869.931 -31.336.472 -1.466.541 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.153.164 -1.178.318 19.974.846 96.459 -201.106 -201.106 35.965.985 35.965.985 55.836.184 55.836.184Dönem Karı (Zararı)35.965.985 35.965.985 35.965.985 35.965.985Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.153.164 -1.178.318 19.974.846 96.459 -201.106 -201.106 19.870.199 19.870.199Kar Payları-10.781.930 -10.781.930 -10.781.930 -10.781.930Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -3.837.778 28.507.959 146.939 -4.713.364 -4.713.364 5.770.085 86.495.232 35.965.985 122.461.217 187.064.697 187.064.697Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -3.837.778 28.507.959 146.939 -4.713.364 -4.713.364 5.770.085 86.495.232 35.965.985 122.461.217 187.064.697 187.064.697Transferler2.815.776 33.150.209 -35.965.985 -2.815.776 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.755.763 -1.526.998 3.228.765 -71.156 2.780.518 2.780.518 12.525.429 12.525.429 18.463.556 18.463.556Dönem Karı (Zararı)12.525.429 12.525.429 12.525.429 12.525.429Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.755.763 -1.526.998 3.228.765 -71.156 2.780.518 2.780.518 5.938.127 5.938.127Kar Payları-15.451.218 -15.451.218 -15.451.218 -15.451.218Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 31.736.724 75.783 -1.932.846 -1.932.846 8.585.861 104.194.223 12.525.429 116.719.652 190.077.035 190.077.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.525.429 35.965.985DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.228.765 19.974.846Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 5.284.182 23.503.515Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.908.747 -1.472.897Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-146.670 -2.055.772Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi17 -528.419 -2.350.351Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 381.749 294.579Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.709.362 -104.647Yabancı Para Çevrim Farkları-71.156 96.459Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4 3.564.767 -257.828Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)4 3.564.767 -257.828Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4-17 -784.249 56.722Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi4-17 -784.249 56.722DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.938.127 19.870.199TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.463.556 55.836.184Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.463.556 55.836.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826733BIST