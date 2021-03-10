***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 595.400.826 470.253.872Satışların Maliyeti20 -485.983.723 -397.533.346TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)109.417.103 72.720.526BRÜT KAR (ZARAR)109.417.103 72.720.526Genel Yönetim Giderleri21 -34.181.804 -28.799.269Pazarlama Giderleri21 -13.013.087 -13.940.856Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -2.012.338 -1.338.826Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 41.740.227 18.381.556Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 ALİYET KARI (ZARARI)69.436.295 31.862.027Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 70.953 104.134Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -84.808 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)69.422.440 31.966.161Finansman Gelirleri25 22.603.552 5.733.969Finansman Giderleri25 -52.895.915 -21.818.309SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.130.077 15.881.821Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.540.213 -3.356.392Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -9.344.254 -1.923.977Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 804.041 -1.432.415SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.589.864 12.525.429DÖNEM KARI (ZARARI)30.589.864 12.525.429Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.589.864 12.525.429Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse başına kazanç (TL) 19 0,00850000 0,00350000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI68.909.784 48.494.164Dönem Karı (Zararı)30.589.864 12.525.429Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30.589.864 12.525.429Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler68.029.342 24.445.351Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 19.278.675 17.530.668Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 -167.981 103.414Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.459.374 1.423.275Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.796.694 4.038.658Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.259.826 -1.090.841Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.056.520 5.129.499Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler28.108.512 -1.902.922Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 8.540.213 3.356.392Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler13.855 -104.134Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 13.855 -104.134İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.044.629 16.906.519Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.613.606 17.925.420Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler60.423 -2.320.400Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.606.413 3.768.557Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.854.766 -104.421Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.490.575 -3.098.284Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)610.173 320.461Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-554.129 1.764.601Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.273.965 -1.530.017İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.850.851 180.602Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları74.574.577 53.877.299Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -596.374 -1.802.610Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -5.068.419 -3.580.525YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.125.586 -11.593.033Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri107.359 264.049Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -21.075.174 -12.319.952Verilen Nakit Avans ve Borçlar-720.907 -197.440Alınan Faiz563.136 660.310FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.325.408 -34.057.846Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 81.674.060 62.065.464Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -75.815.712 -76.417.173Ödenen Temettüler18 -3.090.639 -15.451.218Ödenen Faiz-6.093.117 -4.254.919YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.458.790 2.843.285Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-667.486 -71.161NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.791.304 2.772.124DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.070.570 40.298.446DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ86.861.874 43.070.570Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 86.861.874 43.070.570Ticari Alacaklar137.889.303 103.369.606İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11 113.411 2.630.041İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 137.775.892 100.739.565Diğer Alacaklar7.752 51.364İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.752 51.364Stoklar6 100.192.237 90.036.039Peşin Ödenmiş Giderler5.978.779 3.494.618İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 5.978.779 3.494.618Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 0 487.603Diğer Dönen Varlıklar11.793.724 7.192.403İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 11.793.724 7.192.403ARA TOPLAM342.723.669 247.702.203TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR342.723.669 247.702.203DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412 255Diğer Alacaklar45.690 46.007İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar45.690 46.007Maddi Duran Varlıklar9 200.960.781 193.216.455Kullanım Hakkı Varlıkları2.262.292 2.278.785Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 9.223.120 9.359.166Peşin Ödenmiş Giderler720.907 213.712İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 720.907 213.712TOPLAM DURAN VARLIKLAR213.213.202 205.114.380TOPLAM VARLIKLAR555.936.871 452.816.583KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 40.923.104 34.583.216İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar40.923.104 34.583.216Banka Kredileri4 40.923.104 34.583.216Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları36.250.490 29.147.167İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları36.250.490 29.147.167Banka Kredileri4 36.001.324 29.147.167Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 249.166 0Ticari Borçlar136.420.493 113.608.380İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11 57.289.998 48.559.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 79.130.495 65.048.517Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 4.238.033 3.627.860Türev Araçlar4 0 2.972.201Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.066.916 1.517.348İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 3.066.916 1.517.348Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 3.788.232 0Kısa Vadeli Karşılıklar6.179.408 2.532.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.850.907 1.437.062Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.328.501 1.095.051Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.329.462 578.992İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 3.329.462 578.992ARA TOPLAM234.196.138 188.567.277TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER234.196.138 188.567.277UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar71.387.760 52.109.264İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 71.387.760 52.109.264Banka Kredileri4 68.939.105 49.611.986Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.448.655 2.497.278Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)977.505 253.108İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 977.505 253.108Uzun Vadeli Karşılıklar16.116.522 12.026.720Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 16.116.522 12.026.720Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 9.926.192 9.783.179TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.407.979 74.172.271TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER332.604.117 262.739.548ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar223.332.754 190.077.035Ödenmiş Sermaye18 36.000.000 36.000.000Geri Alınmış Paylar (-)18 -1.108.139 -1.108.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)36.227.858 31.736.724Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36.227.858 31.736.724Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 42.291.912 37.101.500Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -6.064.054 -5.364.776Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-591.703 -1.857.063Yabancı Para Çevrim Farkları18 -591.703 75.783Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -1.932.846Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)18 0 -1.932.846Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 8.719.132 8.585.861Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları113.495.742 104.194.223Net Dönem Karı veya Zararı30.589.864 12.525.429TOPLAM ÖZKAYNAKLAR223.332.754 190.077.035TOPLAM KAYNAKLAR555.936.871 452.816.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -3.837.778 28.507.959 146.939 -4.713.364 -4.713.364 5.770.085 86.495.232 35.965.985 122.461.217 187.064.697 187.064.697Transferler2.815.776 33.150.209 -35.965.985 -2.815.776Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.755.763 -1.526.998 3.228.765 -71.156 2.780.518 2.780.518 12.525.429 12.525.429 18.463.556 18.463.556Dönem Karı (Zararı)12.525.429 12.525.429 12.525.429 12.525.429Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.755.763 -1.526.998 3.228.765 -71.156 2.780.518 2.780.518 5.938.127 5.938.127Kar Payları-15.451.218 -15.451.218 -15.451.218 -15.451.218Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 75.783 -1.932.846 -1.932.846 8.585.861 104.194.223 12.525.429 116.719.652 190.077.035 190.077.035Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 75.783 -1.932.846 -1.932.846 8.585.861 104.194.223 12.525.429 116.719.652 190.077.035 190.077.035Transferler133.271 12.392.158 -12.525.429 -133.271 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.190.412 -699.278 -667.486 1.932.846 1.932.846 0 30.589.864 30.589.864 36.346.358 36.346.358Dönem Karı (Zararı)30.589.864 30.589.864 30.589.864 30.589.864Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.190.412 -699.278 -667.486 1.932.846 1.932.846 0 0 0 0 5.756.494 5.756.494Kar Payları-3.090.639 -3.090.639 -3.090.639 -3.090.639Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 -591.703 0 0 8.719.132 113.495.742 30.589.864 144.085.606 223.332.754 223.332.754Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)30.589.864 12.525.429DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.491.134 3.228.765Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 5.767.125 5.284.182Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -874.098 -1.908.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-401.893 -146.670Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi17 -576.713 -528.419Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 174.820 381.749Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.265.360 2.709.362Yabancı Para Çevrim Farkları-667.486 -71.156Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.478.007 3.564.767Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)2.478.007 3.564.767Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-545.161 -784.249Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi17 -545.161 -784.249DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.756.494 5.938.127TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.346.358 18.463.556Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları36.346.358 18.463.556http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917104BIST