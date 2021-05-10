***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat154.077.720 133.195.108Satışların Maliyeti-134.135.111 -114.235.566TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.942.609 18.959.542BRÜT KAR (ZARAR)19.942.609 18.959.542Genel Yönetim Giderleri-9.880.137 -7.788.612Pazarlama Giderleri-3.741.751 -3.445.839Araştırma ve Geliştirme Giderleri-878.894 -535.591Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 14.822.488 9.760.163Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -12.200.270 -6.413.049ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.064.045 10.536.614Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 70.953Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-141.950 -571FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.922.095 10.606.996Finansman Gelirleri20 10.414.266 3.423.585Finansman Giderleri20 -11.884.135 -10.490.296SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.452.226 3.540.285Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-972.906 -651.633Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -1.497.060 -1.059.324Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 524.154 407.691SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.479.320 2.888.652DÖNEM KARI (ZARARI)5.479.320 2.888.652Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.479.320 2.888.652Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00150000 0,00080000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.830.291 3.830.606Dönem Karı (Zararı)5.479.320 2.888.652Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.479.320 2.888.652Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.462.100 7.737.153Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.449.558 4.554.612Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 17.525 -228.324Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.466.645 1.659.532Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.413.515 1.170.082Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler972.907 651.633Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler141.950 -70.382İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler31.460.495 -6.298.390Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.469.115 -28.758.744Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler206.864 64.278Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.580.445 7.912.347Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12.694 -954.910Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.615.036 14.808.763Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)983.742 1.668.002Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-313.322 -134.528Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)539.455 -203.054İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.534.414 -700.544Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları47.401.915 4.327.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -780.780 -491.062Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.790.844 -5.747YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.550.735 -3.427.311Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 113.698Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.390.568 -2.734.953Verilen Nakit Avans ve Borçlar-205.813 -814.597Alınan Faiz45.646 8.541FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.085.530 -4.714.010Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.328.520 28.177.889Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.817.170 -32.293.794Ödenen Faiz-596.880 -598.105YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.194.026 -4.310.715Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi173.406 29.283NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.367.432 -4.281.432DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ86.861.874 43.070.570DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ121.229.306 38.789.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 121.229.306 86.861.874Ticari Alacaklar149.148.204 137.889.303İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 74.066 113.411İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 149.074.138 137.775.892Diğer Alacaklar7.480 7.752İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.480 7.752Stoklar6 114.925.947 100.192.237Peşin Ödenmiş Giderler7 6.102.675 5.978.779Diğer Dönen Varlıklar8 10.483.983 11.793.724ARA TOPLAM401.897.595 342.723.669TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR401.897.595 342.723.669DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412 412Diğer Alacaklar30.000 45.690İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar30.000 45.690Maddi Duran Varlıklar203.071.631 200.960.781Kullanım Hakkı Varlıkları2.071.390 2.262.292Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.948.962 9.223.120Peşin Ödenmiş Giderler7 205.813 720.907TOPLAM DURAN VARLIKLAR214.328.208 213.213.202TOPLAM VARLIKLAR616.225.803 555.936.871KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 42.558.213 41.172.270İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar42.558.213 41.172.270Banka Kredileri4 41.619.610 40.923.104Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 938.603 249.166Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 39.190.232 36.001.324Ticari Borçlar194.181.281 136.420.493İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 89.198.395 57.289.998İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 104.982.886 79.130.495Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 5.221.775 4.238.033Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.606.370 3.066.916Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 1.494.449 3.788.232Kısa Vadeli Karşılıklar7.164.789 6.179.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.075.313 3.850.907Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.089.476 2.328.501Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 485.307 3.329.462ARA TOPLAM293.902.416 234.196.138TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER293.902.416 234.196.138UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 66.141.356 71.387.760İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar66.141.356 71.387.760Banka Kredileri4 64.544.611 68.939.105Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.596.745 2.448.655Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 977.506 977.505Uzun Vadeli Karşılıklar17.178.620 16.116.522Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 17.178.620 16.116.522Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 9.329.715 9.926.192TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER93.627.197 98.407.979TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER387.529.613 332.604.117ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar228.696.190 223.332.754Ödenmiş Sermaye17 36.000.000 36.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-1.108.139 -1.108.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)35.520.271 35.636.155Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)35.938.568 36.227.858Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)42.291.912 42.291.912Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.353.344 -6.064.054Yabancı Para Çevrim Farkları-418.297 -591.703Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 8.719.132 8.719.132Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları144.085.606 113.495.742Net Dönem Karı veya Zararı5.479.320 30.589.864TOPLAM ÖZKAYNAKLAR228.696.190 223.332.754TOPLAM KAYNAKLAR616.225.803 555.936.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 31.736.724 75.783 -1.932.846 -1.932.846 8.585.861 104.194.223 12.525.429 116.719.652 190.077.035 190.077.035Transferler12.525.429 -12.525.429 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-552.413 -552.413 29.283 243.141 243.141 2.888.652 2.608.663 2.608.663Dönem Karı (Zararı)2.888.652 2.888.652 2.888.652 2.888.652Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-552.413 -552.413 29.283 243.141 243.141 -279.989 -279.989 -279.989Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.917.189 31.184.311 105.066 -1.689.705 -1.689.705 8.585.861 116.719.652 2.888.652 119.608.304 192.685.698 192.685.698Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 36.227.858 -591.703 0 0 8.719.132 113.495.742 30.589.864 144.085.606 223.332.754 223.332.754Transferler30.589.864 -30.589.864 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-289.290 -289.290 173.406 5.479.320 5.479.320 5.363.436 5.363.436Dönem Karı (Zararı)5.479.320 5.479.320 5.479.320 5.479.320Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-289.290 -289.290 173.406 -115.884 -115.884Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.353.344 35.938.568 -418.297 0 0 8.719.132 144.085.606 5.479.320 149.564.926 228.696.190 228.696.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.479.320 2.888.652DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-289.290 -552.413Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-361.613 -690.518Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler72.323 138.105Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi72.323 138.105Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar173.406 272.424Yabancı Para Çevrim Farkları173.406 29.283Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 311.718Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 311.718Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -68.577Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 -68.577DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-115.884 -279.989TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.363.436 2.608.663Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.363.436 2.608.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935957BIST