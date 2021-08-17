***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat366.152.673 286.878.912 212.074.953 153.683.804Satışların Maliyeti-320.491.850 -237.009.156 -186.356.739 -122.773.590TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)45.660.823 49.869.756 25.718.214 30.910.214BRÜT KAR (ZARAR)45.660.823 49.869.756 25.718.214 30.910.214Genel Yönetim Giderleri-21.187.763 -16.273.381 -11.307.626 -8.484.769Pazarlama Giderleri-8.287.083 -6.647.237 -4.545.332 -3.201.398Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.838.175 -1.033.955 -959.281 -498.364Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 28.361.490 18.399.235 13.539.002 8.639.072Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -23.154.000 -11.795.095 -10.953.730 -5.382.046ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.555.292 32.519.323 11.491.247 21.982.709Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler620.254 70.953 620.254 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-142.492 -571 -542 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.033.054 32.589.705 12.110.959 21.982.709Finansman Gelirleri20 15.985.676 6.355.881 5.571.410 2.932.295Finansman Giderleri20 -22.653.621 -20.263.646 -10.769.486 -9.773.350SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.365.109 18.681.940 6.912.883 15.141.654Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.166.971 -3.719.889 -2.194.065 -3.068.255Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -4.286.971 -4.510.669 -2.789.915 -3.451.343Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 1.120.000 790.780 595.850 383.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.198.138 14.962.051 4.718.818 12.073.399DÖNEM KARI (ZARARI)10.198.138 14.962.051 4.718.818 12.073.399Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.198.138 14.962.051 4.718.818 12.073.399Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürüdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 18 0,00280000 0,00420000 0,00130000 0,00340000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.646.150 24.913.512Dönem Karı (Zararı)10.198.138 14.962.051Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.198.138 14.962.051Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.939.894 17.383.702Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.774.876 9.284.214Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 55.079 -251.006Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.706.418 3.355.320Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.815.177 2.150.062Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.100.865 -804.395Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 3.166.971 3.719.889Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-477.762 -70.382Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-477.762 -70.382İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.165.473 -6.427.846Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-70.417.503 -35.871.085Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler386.624 37.626Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-35.458.522 -18.338.314Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)849.685 -2.624.854Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler122.630.649 55.840.096Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)960.395 691.202Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-626.645 -237.286Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)70.799 -324.220İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.230.009 -5.601.011Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları38.303.505 25.917.907Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -2.123.537 -540.133Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -5.533.818 -464.262YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.588.966 -12.182.256Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri638.146 113.698Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -10.253.278 -12.270.677Verilen Nakit Avans ve Borçlar-6.303.318 -117.342Alınan Faiz20 329.484 92.065FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.843.049 19.328.671Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 69.163.292 63.871.393Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -38.935.152 -43.027.535Ödenen Faiz-1.385.091 -1.515.187YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.900.233 32.059.927Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi15.874.409 9.113.878NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.774.642 41.173.805DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 86.861.874 43.070.570DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 146.636.516 84.244.375Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 146.636.516 86.861.874Ticari Alacaklar198.752.264 137.889.303İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 11.198 113.411İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 198.741.066 137.775.892Diğer Alacaklar18.622 7.752İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.622 7.752Stoklar6 135.952.350 100.192.237Peşin Ödenmiş Giderler6.370.747 5.978.779İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 6.370.747 5.978.779Diğer Dönen Varlıklar17.141.910 11.793.724İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 17.141.910 11.793.724ARA TOPLAM504.872.409 342.723.669TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR504.872.409 342.723.669DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412 412Diğer Alacaklar29.998 45.690İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar29.998 45.690Maddi Duran Varlıklar9 200.870.508 200.960.781Kullanım Hakkı Varlıkları1.880.488 2.262.292Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.711.618 9.223.120Peşin Ödenmiş Giderler6.303.318 720.907İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 6.303.318 720.907TOPLAM DURAN VARLIKLAR217.796.342 213.213.202TOPLAM VARLIKLAR722.668.751 555.936.871KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar68.987.721 40.923.104İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar68.987.721 40.923.104Banka Kredileri4 68.987.721 40.923.104Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49.999.434 36.250.490İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıBanka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49.999.434 36.250.490Banka Kredileri4 49.211.681 36.001.324Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 787.753 249.166Ticari Borçlar249.059.368 136.420.493İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 124.908.414 57.289.998İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 124.150.954 79.130.495Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 5.198.428 4.238.033Diğer Borçlar14.769.514 ili Taraflara Diğer Borçlar10 14.769.514 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.334.293 3.066.916İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.334.293 3.066.916Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 2.541.385 3.788.232Kısa Vadeli Karşılıklar5.923.297 6.179.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.119.864 3.850.907Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.803.433 2.328.501Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.354.470 3.329.462İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 1.354.470 3.329.462ARA TOPLAM401.167.910 234.196.138TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER401.167.910 234.196.138UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar76.946.429 71.387.760İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar76.946.429 71.387.760Banka Kredileri4 75.361.310 68.939.105Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.585.119 2.448.655Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 780.928 977.505İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 780.928 977.505Uzun Vadeli Karşılıklar15.358.797 16.116.522Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 15.358.797 16.116.522Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 9.125.535 9.926.192TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER102.211.689 98.407.979TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER503.379.599 332.604.117ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar219.289.152 223.332.754Ödenmiş Sermaye17 36.000.000 36.000.000Geri Alınmış Paylar (-)17 -1.108.139 -1.108.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)37.505.231 36.227.858Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37.505.231 36.227.858Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)42.291.912 42.291.912Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.786.681 -6.064.054Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-434.470 -591.703Yabancı Para Çevrim Farkları-434.470 -591.703Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 10.106.818 8.719.132Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları127.021.574 113.495.742Net Dönem Karı veya Zararı10.198.138 30.589.864TOPLAM ÖZKAYNAKLAR219.289.152 223.332.754TOPLAM KAYNAKLAR722.668.751 555.936.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 31.736.724 75.783 -1.932.846 -1.932.846 8.585.861 104.194.223 12.525.429 116.719.652 190.077.035 190.077.035Transferler12.525.429 -12.525.429 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-390.882 -390.882 48.476 -27.425 -27.425 14.962.051 14.962.051 14.592.220 14.592.220Dönem Karı (Zararı)14.962.051 14.962.051 14.962.051 14.962.051Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-390.882 -390.882 48.476 -27.425 -27.425 -369.831 -369.831Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.755.658 31.345.842 124.259 -1.960.271 -1.960.271 8.585.861 116.719.652 14.962.051 131.681.703 204.669.255 204.669.255Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 36.227.858 -591.703 0 0 8.719.132 113.495.742 30.589.864 144.085.609 223.332.754 223.332.754Transferler1.387.686 29.202.178 -30.589.864 -1.387.686 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.277.373 1.277.373 157.233 10.198.138 10.198.138 11.632.744 11.632.744Dönem Karı (Zararı)10.198.138 10.198.138 10.198.138 10.198.138Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.277.373 1.277.373 157.233 1.434.606 1.434.606Kar Payları-15.676.349 -15.676.349 -15.676.349 -15.676.349Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -4.786.681 37.505.231 -434.470 10.106.818 127.021.574 10.198.138 137.219.712 219.289.152 219.289.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.198.138 14.962.051 4.718.818 12.073.399DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.277.373 -390.882 1.566.661 161.531Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.596.716 -488.604 1.958.327 201.914Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-319.343 97.722 -391.666 -40.383Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-319.343 97.722 -391.666 -40.383Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar157.233 21.051 -16.172 -251.373Yabancı Para Çevrim Farkları157.233 48.476 -16.172 19.193Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)157.233 48.476 -16.172 19.193Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -35.161 0 -346.879Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 7.736 0 76.313Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 7.736 0 76.313DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.434.606 -369.831 1.550.489 -89.842TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.632.744 14.592.220 6.269.307 11.983.557Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.632.744 14.592.220 6.269.307 11.983.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958507BIST