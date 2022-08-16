***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat917.432.723 366.152.673 518.193.752 212.074.953Satışların Maliyeti-782.114.172 -320.491.850 -440.514.334 -186.356.739TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)135.318.551 45.660.823 77.679.418 25.718.214BRÜT KAR (ZARAR)135.318.551 45.660.823 77.679.418 25.718.214Genel Yönetim Giderleri-35.519.918 -21.187.763 -19.521.785 -11.307.626Pazarlama Giderleri-19.855.318 -8.287.083 -9.485.472 -4.545.332Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.266.351 -1.838.175 -1.049.640 -959.281Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 82.467.220 28.361.490 50.522.836 13.539.002Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -69.797.745 -23.154.000 -46.287.834 -10.953.730ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)90.346.439 19.555.292 51.857.523 11.491.247Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 620.254 0 620.254Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -142.492 0 -542FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)90.346.439 20.033.054 51.857.523 12.110.959Finansman Gelirleri20 29.443.941 15.985.676 16.975.025 5.571.410Finansman Giderleri20 -54.430.897 -22.653.621 -32.857.741 -10.769.486SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)65.359.483 13.365.109 35.974.807 6.912.883Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.472.391 -3.166.971 8.290.564 -2.194.065Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -16.397.880 -4.286.971 -8.527.485 -2.789.915Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 17.870.271 1.120.000 16.818.049 595.850SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)66.831.874 10.198.138 44.265.371 4.718.818DÖNEM KARI (ZARARI)66.831.874 10.198.138 44.265.371 4.718.818Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları66.831.874 10.198.138 44.265.371 4.718.818Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,01860000 0,00280000 0,01230000 0,00130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.910.058 30.646.150Dönem Karı (Zararı)66.831.874 10.198.138Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler35.495.730 17.939.894Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.796.870 10.774.876Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 193.880 55.079Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.085.515 2.706.418Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.160.798 3.815.177Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-249.170 192.142Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11.409.968 3.623.035Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11.731.059 -2.100.865Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -1.472.392 3.166.971Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -477.762İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-109.223.340 10.165.473Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-118.073.670 -70.417.503Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.392.917 386.624Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-140.743.592 -35.458.522Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.599.388 849.685Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler164.200.461 122.630.649Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.200.505 960.395Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.122.654 -626.645Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)120.642 70.799İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.058.035 -8.230.009Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.895.736 38.303.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -2.345.810 -2.123.537Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -22.668.512 -5.533.818YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-39.642.925 -15.588.966Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 638.146Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -34.932.868 -10.253.278Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-5.990.736 -6.303.318Alınan Faiz1.280.679 329.484FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.506.475 28.843.049Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 205.548.297 69.163.292Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -109.812.203 -38.935.152Ödenen Temettüler-29.878.680 0Ödenen Faiz-11.350.939 -1.385.091YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.046.508 43.900.233Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi20.771.299 15.874.409NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.724.791 59.774.642DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 167.357.628 86.861.874DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 171.082.419 146.636.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 171.082.419 167.357.628Ticari Alacaklar521.576.612 366.698.568İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 119.259 202İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 521.457.353 366.698.366Diğer Alacaklar3.637 17.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.637 17.486Stoklar6 345.332.749 204.246.672Peşin Ödenmiş Giderler16.621.223 10.285.326İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 16.621.223 10.285.326Diğer Dönen Varlıklar48.776.394 26.160.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 48.776.394 26.160.484ARA TOPLAM1.103.393.034 774.766.164TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.103.393.034 774.766.164DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412 412Diğer Alacaklar30.000 30.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar30.000 30.000Maddi Duran Varlıklar9 324.706.163 303.341.562Kullanım Hakkı Varlıkları2.905.450 1.498.684Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.438.049 9.511.190Peşin Ödenmiş Giderler5.990.736 3.736.509İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 5.990.736 3.736.509Ertelenmiş Vergi Varlığı16 25.461.446 6.201.417TOPLAM DURAN VARLIKLAR370.532.256 324.319.774TOPLAM VARLIKLAR1.473.925.290 1.099.085.938KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar242.340.926 66.070.352İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar242.340.926 66.070.352Banka Kredileri4 242.340.926 66.070.352Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları111.739.920 116.097.982İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları111.739.920 116.097.982Banka Kredileri4 110.830.399 116.046.815Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 909.521 51.167Ticari Borçlar634.748.076 428.877.880İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 316.225.740 247.835.529İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 318.522.336 181.042.351Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 10.772.785 5.572.281Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.998.793 3.576.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.998.793 3.576.933Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 6.482.540 12.753.172Kısa Vadeli Karşılıklar6.278.828 7.419.920Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.798.660 5.892.235Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 480.168 1.527.685Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.378.704 820.828İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 6.378.704 820.828ARA TOPLAM1.022.740.572 641.189.348TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.022.740.572 641.189.348UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar59.710.502 105.552.210İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar59.710.502 105.552.210Banka Kredileri4 57.106.168 103.555.452Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.604.334 1.996.758Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)398.623 699.841İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 398.623 699.841Uzun Vadeli Karşılıklar27.633.933 19.804.343Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27.633.933 19.804.343TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER87.743.058 126.056.394TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.110.483.630 767.245.742ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar363.441.660 331.840.196Ödenmiş Sermaye17 36.000.000 36.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-1.108.139 -1.108.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)79.432.135 84.991.169Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)79.432.135 84.991.169Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)91.699.049 91.699.049Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.266.914 -6.707.880Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.321.997 -1.529.301Yabancı Para Çevrim Farkları-1.321.997 -1.529.301Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 12.951.087 10.106.819Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları170.656.700 127.203.575Net Dönem Karı veya Zararı66.831.874 76.176.073TOPLAM ÖZKAYNAKLAR363.441.660 331.840.196TOPLAM KAYNAKLAR1.473.925.290 1.099.085.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 -591.703 8.719.132 113.495.742 30.589.864 223.332.754 223.332.754Transferler1.387.686 29.202.178 -30.589.864Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.277.373 157.233 10.198.138 11.632.744 11.632.744Dönem Karı (Zararı)10.198.138 10.198.138 10.198.138Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.277.373 157.233 1.434.606 1.434.606Kar Payları-15.676.346 -15.676.346 -15.676.346Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -4.786.681 -434.470 10.106.818 127.021.574 10.198.138 219.289.152 219.289.152Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -6.707.880 -1.529.301 10.106.819 127.203.575 76.176.073 331.840.196 331.840.196Transferler2.844.268 73.331.805 -76.176.073Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.559.034 207.304 66.831.874 61.480.144 61.480.144Dönem Karı (Zararı)66.831.874 66.831.874 66.831.874Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.559.034 207.304 -5.351.730 -5.351.730Kar Payları-29.878.680 -29.878.680 -29.878.680Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -1.321.997 12.951.087 170.656.700 66.831.874 363.441.660 363.441.660Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)66.831.874 10.198.138 44.265.371 4.718.818DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.559.034 1.277.373 -2.604.786 1.566.661Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.948.793 1.596.716 -3.255.982 1.958.327Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar1.389.759 -319.343 651.196 -391.666Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.389.759 -319.343 651.196 -391.666Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar207.304 157.233 -1.888.153 -16.172Yabancı Para Çevrim Farkları207.304 157.233 -1.888.153 -16.172Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)207.304 157.233 -1.888.153 -16.172DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.351.730 1.434.606 -4.492.939 1.550.489TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)61.480.144 11.632.744 39.772.432 6.269.307Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları61.480.144 11.632.744 39.772.432 6.269.307http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056110BIST