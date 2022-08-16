***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 21:27
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
917.432.723 366.152.673 518.193.752 212.074.953
Satışların Maliyeti
-782.114.172 -320.491.850 -440.514.334 -186.356.739
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
135.318.551 45.660.823 77.679.418 25.718.214
BRÜT KAR (ZARAR)
135.318.551 45.660.823 77.679.418 25.718.214
Genel Yönetim Giderleri
-35.519.918 -21.187.763 -19.521.785 -11.307.626
Pazarlama Giderleri
-19.855.318 -8.287.083 -9.485.472 -4.545.332
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.266.351 -1.838.175 -1.049.640 -959.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 82.467.220 28.361.490 50.522.836 13.539.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -69.797.745 -23.154.000 -46.287.834 -10.953.730
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.346.439 19.555.292 51.857.523 11.491.247
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 620.254 0 620.254
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -142.492 0 -542
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
90.346.439 20.033.054 51.857.523 12.110.959
Finansman Gelirleri
20 29.443.941 15.985.676 16.975.025 5.571.410
Finansman Giderleri
20 -54.430.897 -22.653.621 -32.857.741 -10.769.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.359.483 13.365.109 35.974.807 6.912.883
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.472.391 -3.166.971 8.290.564 -2.194.065
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -16.397.880 -4.286.971 -8.527.485 -2.789.915
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 17.870.271 1.120.000 16.818.049 595.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
66.831.874 10.198.138 44.265.371 4.718.818
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.831.874 10.198.138 44.265.371 4.718.818
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
66.831.874 10.198.138 44.265.371 4.718.818
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,01860000 0,00280000 0,01230000 0,00130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.910.058 30.646.150
Dönem Karı (Zararı)
66.831.874 10.198.138
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.495.730 17.939.894
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.796.870 10.774.876
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 193.880 55.079
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.085.515 2.706.418
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.160.798 3.815.177
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-249.170 192.142
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.409.968 3.623.035
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.731.059 -2.100.865
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.472.392 3.166.971
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -477.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-109.223.340 10.165.473
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-118.073.670 -70.417.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.392.917 386.624
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-140.743.592 -35.458.522
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.599.388 849.685
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
164.200.461 122.630.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.200.505 960.395
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.122.654 -626.645
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
120.642 70.799
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.058.035 -8.230.009
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.895.736 38.303.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.345.810 -2.123.537
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -22.668.512 -5.533.818
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.642.925 -15.588.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 638.146
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -34.932.868 -10.253.278
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-5.990.736 -6.303.318
Alınan Faiz
1.280.679 329.484
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.506.475 28.843.049
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 205.548.297 69.163.292
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -109.812.203 -38.935.152
Ödenen Temettüler
-29.878.680 0
Ödenen Faiz
-11.350.939 -1.385.091
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.046.508 43.900.233
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20.771.299 15.874.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.724.791 59.774.642
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 167.357.628 86.861.874
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 171.082.419 146.636.516
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 171.082.419 167.357.628
Ticari Alacaklar
521.576.612 366.698.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 119.259 202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 521.457.353 366.698.366
Diğer Alacaklar
3.637 17.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.637 17.486
Stoklar
6 345.332.749 204.246.672
Peşin Ödenmiş Giderler
16.621.223 10.285.326
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 16.621.223 10.285.326
Diğer Dönen Varlıklar
48.776.394 26.160.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 48.776.394 26.160.484
ARA TOPLAM
1.103.393.034 774.766.164
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.103.393.034 774.766.164
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
412 412
Diğer Alacaklar
30.000 30.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.000 30.000
Maddi Duran Varlıklar
9 324.706.163 303.341.562
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.905.450 1.498.684
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.438.049 9.511.190
Peşin Ödenmiş Giderler
5.990.736 3.736.509
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.990.736 3.736.509
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 25.461.446 6.201.417
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
370.532.256 324.319.774
TOPLAM VARLIKLAR
1.473.925.290 1.099.085.938
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
242.340.926 66.070.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
242.340.926 66.070.352
Banka Kredileri
4 242.340.926 66.070.352
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
111.739.920 116.097.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
111.739.920 116.097.982
Banka Kredileri
4 110.830.399 116.046.815
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 909.521 51.167
Ticari Borçlar
634.748.076 428.877.880
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 316.225.740 247.835.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 318.522.336 181.042.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 10.772.785 5.572.281
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.998.793 3.576.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.998.793 3.576.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 6.482.540 12.753.172
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.278.828 7.419.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.798.660 5.892.235
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 480.168 1.527.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.378.704 820.828
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 6.378.704 820.828
ARA TOPLAM
1.022.740.572 641.189.348
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.022.740.572 641.189.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
59.710.502 105.552.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
59.710.502 105.552.210
Banka Kredileri
4 57.106.168 103.555.452
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.604.334 1.996.758
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
398.623 699.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 398.623 699.841
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.633.933 19.804.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27.633.933 19.804.343
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.743.058 126.056.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.110.483.630 767.245.742
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
363.441.660 331.840.196
Ödenmiş Sermaye
17 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
79.432.135 84.991.169
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
79.432.135 84.991.169
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
91.699.049 91.699.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.266.914 -6.707.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.321.997 -1.529.301
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.321.997 -1.529.301
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 12.951.087 10.106.819
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.656.700 127.203.575
Net Dönem Karı veya Zararı
66.831.874 76.176.073
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
363.441.660 331.840.196
TOPLAM KAYNAKLAR
1.473.925.290 1.099.085.938
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 -591.703 8.719.132 113.495.742 30.589.864 223.332.754 223.332.754
Transferler
1.387.686 29.202.178 -30.589.864
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.277.373 157.233 10.198.138 11.632.744 11.632.744
Dönem Karı (Zararı)
10.198.138 10.198.138 10.198.138
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.277.373 157.233 1.434.606 1.434.606
Kar Payları
-15.676.346 -15.676.346 -15.676.346
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -4.786.681 -434.470 10.106.818 127.021.574 10.198.138 219.289.152 219.289.152
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -6.707.880 -1.529.301 10.106.819 127.203.575 76.176.073 331.840.196 331.840.196
Transferler
2.844.268 73.331.805 -76.176.073
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.559.034 207.304 66.831.874 61.480.144 61.480.144
Dönem Karı (Zararı)
66.831.874 66.831.874 66.831.874
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.559.034 207.304 -5.351.730 -5.351.730
Kar Payları
-29.878.680 -29.878.680 -29.878.680
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -1.321.997 12.951.087 170.656.700 66.831.874 363.441.660 363.441.660
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.831.874 10.198.138 44.265.371 4.718.818
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.559.034 1.277.373 -2.604.786 1.566.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.948.793 1.596.716 -3.255.982 1.958.327
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.389.759 -319.343 651.196 -391.666
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.389.759 -319.343 651.196 -391.666
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
207.304 157.233 -1.888.153 -16.172
Yabancı Para Çevrim Farkları
207.304 157.233 -1.888.153 -16.172
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
207.304 157.233 -1.888.153 -16.172
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.351.730 1.434.606 -4.492.939 1.550.489
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.480.144 11.632.744 39.772.432 6.269.307
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
61.480.144 11.632.744 39.772.432 6.269.307
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056110
BIST