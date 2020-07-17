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***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.07.2020 15:27
GÜNCEL HABERLER



***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 17.07.2020
Genel Kurul Tarihi 10.08.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Esas Sözleşme'nin 8. maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi.
3 - Kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bak Ambalaj_2019Olağan Genel Kurul_İlan.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nın 10 Ağustos 2020 tarihinde, saat 10.30'da, Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860252


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AGYO 2,53 25.191.161 % 10,00  
MERIT 30,80 546.546 % 10,00  
KENT 1.373,10 23.012.756 % 10,00  
LUKSK 22,44 2.707.494 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5785 8,6215 % -0,07  
Frank 7,2732 7,3171 % 0,72  
Riyal 1,8238 1,8329 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.811 12,95  
Altın Gr. 399 399 2,90  
Cumhuriyet 2.594 2.616 16,60  
Tam 2.672 2.684 17,10  
Yarım 1.297 1.313 8,40  
Çeyrek 651 657 4,10  
Gümüş.Ons 19,34 19,37 0,19  
Gümüş Gr. 4,26 4,27 0,04  
B. Petrol 43,09 43,09 -0,26  
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