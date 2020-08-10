***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B GrubuKarar Tarihi 17.07.2020Genel Kurul Tarihi 10.08.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Esas Sözleşme'nin 8. maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi.3 - Kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bak Ambalaj_2019Olağan Genel Kurul_İlan.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 10 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE DÜZENLENEN (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY TOPLANTISI TUTANAĞIİzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne K.Yaka-4050 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı, 10 Ağustos 2020 tarihinde, saat 10.00'da, Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.07.2020 tarih ve 56281017 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Salim ÇELİK ve Murat ÇINAR'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca ilanlı olarak yapılmıştır.· Toplantıya ait davetin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan üç hafta önce, 17.07.2020 tarih ve 10120 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 983. ve 984. sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin adreslerine 16.07.2020 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirildiği, asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,· Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu,· Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden (A) Grubunun toplam 99.250 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 99.250 adet paydan 99.250 Türk Lirası sermayeye karşılık payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğutespit edilmiştir.Şirket Yönetim Kurulu üyesi tarafından toplantıda hazır bulunan pay sahiplerine toplantının yapılmasına bir itirazın olup olmadığı sorulmuş herhangi bir itirazın olmadığı beyan edilmiştir.(B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nın açılmasında yasal bir engel olmadığının anlaşılması üzerine, toplantı Şirket Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.KARAR NO.1Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçilmiştir. Toplantı Başkanlığı için Mehmet Emin BOZDAĞ'ın önerildiği görülmüştür. Yapılan oylamada Toplantı Başkanı olarak Mehmet Emin BOZDAĞ'ın toplantıya katılan hissedarların oybirliği ile seçilmesine karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Didem KAYA'yı ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu TUNALIGİL'i atamıştır.Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SerPK, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.KARAR NO.2Gündemin ikinci maddesi gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. madde hükmüne göre Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyelikleri için aday belirlenmesine geçilmiştir.Bak Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştirilecek 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olarakBağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 67147023392T.C. Kimlik Numaralı Duygu ÖZERSON ELAKDAR veBağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 13865426274 T.C. Kimlik Numaralı ve Osman Gürhan ÇAĞLAYAN'ınGösterilmelerine katılan hissedarların oybirliği ile karar verilmiştir.KARAR NO.3Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığından cihetle, toplantının sona erdiği Başkanı tarafından ilan olunmuştur. 10.08.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 B Grubu İmtiyazlı Pay Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 b grubu hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nın 10 Ağustos 2020 tarihinde, saat 10.30'da, Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867655BIST