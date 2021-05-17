***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 17.05.2021Genel Kurul Tarihi 14.06.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Kar dağıtımı hakkında karar alınması.7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.9 - 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket'in 2020 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2020 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.12 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.13 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bak Ambalaj_2020Olağan Genel Kurul_İlan.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Haziran 2021 tarihinde, saat 10.30'da, Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936655BIST