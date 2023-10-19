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***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.10.2023 18:15
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlanı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 19.10.2023
Genel Kurul Tarihi 14.11.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.11.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu , M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Şirketimizin 36.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmak suretiyle 72.000.000 TL'ye yükseltilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin SPK'nın 02.10.2023 tarih, E-29833736-110.03.03-42832 Sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 12.10.2023 tarih, E-50035491-431.02-00089917336 sayılı izni uyarınca tadili hakkında karar alınması,
3 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Kasım 2023 tarihinde, saat 10.30'da, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu , M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207796


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Riyal 7,4395 7,4768 % 0,05  
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Altın Ons 1.953 1.954 6,06  
Altın Gr. 1.755 1.755 3,21  
Cumhuriyet 12.122 12.305 -39,00  
Tam 11.844 11.942 -53,00  
Yarım 5.940 5.996 -25,00  
Çeyrek 2.961 2.998 -12,00  
Gümüş.Ons 22,74 22,76 -0,10  
Gümüş Gr. 20,38 20,40 -0,16  
B. Petrol 90,94 90,94 -0,56  
Seans Raporu 18:00
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