***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlanı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 19.10.2023Genel Kurul Tarihi 14.11.2023Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.11.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ÇİĞLİAdres Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu , M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Şirketimizin 36.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmak suretiyle 72.000.000 TL'ye yükseltilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin SPK'nın 02.10.2023 tarih, E-29833736-110.03.03-42832 Sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 12.10.2023 tarih, E-50035491-431.02-00089917336 sayılı izni uyarınca tadili hakkında karar alınması,3 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Kasım 2023 tarihinde, saat 10.30'da, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu , M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207796BIST