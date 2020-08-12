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***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

12.08.2020 20:41
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***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2020 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur
  
SPK'nun 3 Ocak 2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesinde belirtildiği üzere 2019 yılında ilişkili taraflardan Polibak Plastik Film San.ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden 94.018.953 TL tutarında alış, 3.098.850 TL Tutarında satış gerçekleştirilmiştir.
  
Söz konusu alış tutarı kamuya açıklanan 31.12.2019 tarihli finansal tablolardaki satışların maliyetinin %10'unu aşmış, söz konusu satış tutarı ise kamuya açıklanan 31.12.2019 tarihli finansal tablolardaki hasılat tutarının % 10'unu aşmamıştır.
  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. maddesine istinaden, Şirketimizin ilişkili tarafları Polibak Plastik Film A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2020 hesap döneminde de Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden, işbu raporda Polibak A.Ş. 'den yapılan mal alım işlemlerinde uygulanan fiyatların piyasa koşulları, üretim süreçleri ve satınalma planlamasının gerçekleştirilmesinde oluşabilecek riskler değerlendirildiğinde, piyasa koşullarına ve emsallere uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu anlamda ilişkili taraflarla olan varlık ve hizmet alım-satım işlemlerimiz, önümüzdeki yıllarda da şirketimizin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini esas almak koşulu ile emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde devam edecektir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868465


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