***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
12.08.2020 20:41
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2020 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur
SPK'nun 3 Ocak 2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesinde belirtildiği üzere 2019 yılında ilişkili taraflardan Polibak Plastik Film San.ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden 94.018.953 TL tutarında alış, 3.098.850 TL Tutarında satış gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu alış tutarı kamuya açıklanan 31.12.2019 tarihli finansal tablolardaki satışların maliyetinin %10'unu aşmış, söz konusu satış tutarı ise kamuya açıklanan 31.12.2019 tarihli finansal tablolardaki hasılat tutarının % 10'unu aşmamıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. maddesine istinaden, Şirketimizin ilişkili tarafları Polibak Plastik Film A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2020 hesap döneminde de Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden, işbu raporda Polibak A.Ş. 'den yapılan mal alım işlemlerinde uygulanan fiyatların piyasa koşulları, üretim süreçleri ve satınalma planlamasının gerçekleştirilmesinde oluşabilecek riskler değerlendirildiğinde, piyasa koşullarına ve emsallere uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu anlamda ilişkili taraflarla olan varlık ve hizmet alım-satım işlemlerimiz, önümüzdeki yıllarda da şirketimizin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini esas almak koşulu ile emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868465
BIST
18:051.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
18:057,2907
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0861
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
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7,3304
En Düşük
7,1827
18:058,6151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
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|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
18:05455,74
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 12,96
|Açılış
|: 455,74
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|3,85
|18.249.970
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|21.407.826
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|44.721.354
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.506.056
|% 9,98
|
|QNBFB
|77,70
|108.471.869
|% 9,98
|
|RTALB
|47,70
|148.946.209
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|2.034.216
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|35.467.584
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|5.817.584
|% -9,97
|
|GLRYH
|16,37
|42.760.139
|% -9,96
|
|THYAO
|11,42
|2.410.406.517
|% -1,64
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|GUSGR
|6,09
|1.106.299.438
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 6,75
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,51
|304.304.909
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2878
|7,2907
|% 1,20
|
|Euro
|8,5809
|8,6151
|% 1,56
|
|Sterlin
|9,5107
|9,5584
|% 1,49
|
|Frank
|7,9959
|8,0440
|% 2,17
|
|Riyal
|1,9451
|1,9548
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|26,37
|
|Altın Gr.
|455
|456
|12,84
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,82
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,35
|
|B. Petrol
|45,23
|45,23
|0,73
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CIMSA
Yüzde 4.92 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 418, 647 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 912.00 milyon TL de
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17:57ADESE
Yüzde 6.81 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 554, 688 adet işlem
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17:56LINK
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 120 adet işlem
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17:55BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 244, 076 adet işlem