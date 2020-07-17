***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılına İlişkin Kar Payı Dağıtımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 17.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.08.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 Peşin 0,0854600 8,546 15 0,0726410 7,2641B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 Peşin 0,0854586 8,54586 15 0,0726398 7,26398C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 Peşin 0,0854600 8,546 15 0,0726410 7,2641Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 19.08.2020 21.08.2020 20.08.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 0 0C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal kayıtlarda vergi sonrası 3.809.515-TL SPK kayıtlarında ise 12.525.429-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre hesaplama tavanına ulaşıldığı için genel kanuni yedek akçe ayrımı yapılmamıştır.Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi için1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 293.578.-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 3.076.562-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kar payı düşüldükten sonra kalan karın % 5' i olan 51.327-TL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,3- 132.789-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,4- Kar payının 19 Ağustos 2020 tarihi itibari pay sahiplerine ödenmeye başlanmasına,5- Tüm bu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimi için gerekli her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 yılı kar dağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 36.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.200.000* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 15.881.821 5.710.3974. Vergiler ( - ) 3.356.392 1.900.8815. Net Dönem Kârı 12.525.429 3.809.5156. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 12.525.429 3.809.515Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 12.525.429 3.809.5159. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 293.57810. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 12.819.00711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.076.562* Nakit 3.076.562* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 51.327* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 51.327* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 132.78917. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 9.264.752 548.83820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 7.264 0 0,06 0,072641 7,26B Grubu 21.066 0 0,17 0,072641 7,26C Grubu 2.586.748 0 20,65 0,072641 7,26TOPLAM 2.615.078 0 20,88 0,072641 7,26Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860269BIST