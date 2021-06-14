***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 17.05.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.06.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 Peşin 0,4166666 41,66666 15 0,3541666 35,41666B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 Peşin 0,4166666 41,66666 15 0,3541666 35,41666C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 Peşin 0,4166666 41,66666 15 0,3541666 35,41666Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 06.07.2021 06.07.2021 08.07.2021 07.07.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 0 0C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal kayıtlarda vergi sonrası 27.998.009-TL SPK kayıtlarında ise 30.589.864-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre hesaplama tavanına ulaşıldığı için genel kanuni yedek akçe ayrımı yapılmamıştır.Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi için1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 528.919-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 15.000.000-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan karın % 5' i olan 676.346-TL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,3- 1.387.635-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,4- Kar payının 6 Temmuz 2021 tarihleri itibari ile pay sahiplerine ödenmeye başlanmasına,5- Tüm bu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimi için gerekli her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 yılı kar dağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 36.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.200.000* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 39.130.077 37.385.2414. Vergiler ( - ) 8.540.213 9.387.2325. Net Dönem Kârı 30.589.864 27.998.0096. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 30.589.864 27.998.009Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 30.589.864 27.998.0099. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 528.91910. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 31.118.78311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 15.000.000* Nakit 15.000.000* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 676.346* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 676.346* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.387.63517. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 13.525.883 10.934.02820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 35.416,67 0 0,12 0,3541667 35,42B Grubu 102.708,33 0 0,34 0,3541667 35,42C Grubu 12.611.875 0 41,23 0,3541667 35,42TOPLAM 12.750.000 0 41,68 0,3541667 35,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942270BIST