***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.05.2022 17:39
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılına İlişkin Kar Payı Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 17.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.06.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 Peşin 0,8333333 83,33333 10 0,7499999 74,99999
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 Peşin 0,8333333 83,33333 10 0,7499999 74,99999
C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 Peşin 0,8333333 83,33333 10 0,7499999 74,99999
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 21.06.2022 23.06.2022 22.06.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 0 0
C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal kayıtlarda vergi sonrası 34.660.376- TL SPK kayıtlarında ise 76.176.073-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre hesaplama tavanına ulaşıldığı için genel kanuni yedek akçe ayrımı yapılmamıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi için
1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 193.228-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 30.000.000-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,
2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan karın % 5' i olan 242.680-TL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,
3- 2.844.268-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
4- Kar payının 21 Haziran 2022 tarihleri itibari ile pay sahiplerine ödenmeye başlanmasına,
5- Tüm bu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimi için gerekli her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021yılıkardağıtımtablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 36.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.200.000
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 76.593.784 52.369.023,27
4. Vergiler ( - ) 417.711 17.708.646,82
5. Net Dönem Kârı 76.176.073 34.660.376,45
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 76.176.073 34.660.376,45
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 193.228
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 76.369.301
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 30.000.000
* Nakit 30.000.000
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 242.680
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine 242.680
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.844.268
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 43.089.125 1.573.428,21
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 75.000 0 0,1 0,75 75
B Grubu 217.500 0 0,29 0,75 75
C Grubu 26.707.500 0 35,05 0,75 75
TOPLAM 27.000.000 0 35,44 0,75 75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030930
BIST