***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 17.05.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.06.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 Peşin 0,8333333 83,33333 10 0,7499999 74,99999B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 Peşin 0,8333333 83,33333 10 0,7499999 74,99999C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 Peşin 0,8333333 83,33333 10 0,7499999 74,99999Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 21.06.2022 21.06.2022 23.06.2022 22.06.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 0 0C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal kayıtlarda vergi sonrası 34.660.376- TL SPK kayıtlarında ise 76.176.073-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre hesaplama tavanına ulaşıldığı için genel kanuni yedek akçe ayrımı yapılmamıştır.Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi için1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 193.228-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 30.000.000-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan karın % 5' i olan 242.680-TL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,3- 2.844.268-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,4- Kar payının 21 Haziran 2022 tarihleri itibari ile pay sahiplerine ödenmeye başlanmasına,5- Tüm bu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimi için gerekli her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2021yılıkardağıtımtablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 36.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.200.000* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 76.593.784 52.369.023,274. Vergiler ( - ) 417.711 17.708.646,825. Net Dönem Kârı 76.176.073 34.660.376,456. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 76.176.073 34.660.376,45Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 193.22810. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 76.369.30111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 30.000.000* Nakit 30.000.000* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 242.680* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine 242.680* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.844.26817. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 43.089.125 1.573.428,2120. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 75.000 0 0,1 0,75 75B Grubu 217.500 0 0,29 0,75 75C Grubu 26.707.500 0 35,05 0,75 75TOPLAM 27.000.000 0 35,44 0,75 75http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037753BIST