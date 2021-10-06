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***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

06.10.2021 15:48



***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Flexo Baskı Makinesi
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
6.10.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
2.200.000 Euro
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,03
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
61,91
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,08
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
11,09
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
3,74
Alım Koşulları
%15 Peşin , %60 sevkiyat belgeleri tamamlandığında, %25 kurulum onayının ardından 120 gün sonra ödeme yapılacaktır.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Haziran 2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Sürdürülebilirlik ve Kapasite artışı
Karşı Taraf
Windmöller & Hölscher KG
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/10/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değildir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

   Hedef pazarlarımızdan biri olan Avrupa'da sürdürülebilir ekonominin bir parçası olan mono yapılar daha çok tercih edilmeye başlanmış ve bu sebeple ambalaj sektöründe flexo baskıya olan talep ve eğilim de ivme kazanmıştır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hem mevcut pazarımızdaki sürdürülebilirliğimizi desteklemek ve genişletmek hem de çevre bilincimiz kapsamında doğa ile dost teknolojilerin varlığını tesislerimizde arttırmak amacı ile 2.200.000 Euro bedelle Flexo Baskı Makinası alımı kararı alınmış olup, sözleşmeye ilişkin işlemler 06.10.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu ekipmanların 2022 Haziran ayında teslim alınması öngörülmekte olup, üretime geçiş süreleri ile ilgili gelişmeler özel durum açıklamalarının kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967453


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Tam 3.302 3.385 -12,46  
Yarım 1.596 1.637 -6,03  
Çeyrek 800 819 -3,02  
Gümüş.Ons 22,58 22,60 -0,03  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,04  
B. Petrol 80,64 80,64 -0,44  
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