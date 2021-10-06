***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiFlexo Baskı MakinesiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi6.10.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli2.200.000 Euroİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,03Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)61,91Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)3,08Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)11,09İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)3,74Alım Koşulları%15 Peşin , %60 sevkiyat belgeleri tamamlandığında, %25 kurulum onayının ardından 120 gün sonra ödeme yapılacaktır.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihHaziran 2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriSürdürülebilirlik ve Kapasite artışıKarşı TarafWindmöller & Hölscher KGKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/10/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu DeğildirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarHedef pazarlarımızdan biri olan Avrupa'da sürdürülebilir ekonominin bir parçası olan mono yapılar daha çok tercih edilmeye başlanmış ve bu sebeple ambalaj sektöründe flexo baskıya olan talep ve eğilim de ivme kazanmıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hem mevcut pazarımızdaki sürdürülebilirliğimizi desteklemek ve genişletmek hem de çevre bilincimiz kapsamında doğa ile dost teknolojilerin varlığını tesislerimizde arttırmak amacı ile 2.200.000 Euro bedelle Flexo Baskı Makinası alımı kararı alınmış olup, sözleşmeye ilişkin işlemler 06.10.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu ekipmanların 2022 Haziran ayında teslim alınması öngörülmekte olup, üretime geçiş süreleri ile ilgili gelişmeler özel durum açıklamalarının kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967453BIST