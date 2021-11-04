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***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.11.2021 15:59



***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği müracaat neticesinde tevsi ve modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere 20/10/2024 tarihine kadar geçerli olan ve toplam 65.000.000 TL'lik sabit yatırımlı ilave  istihdam kapasiteli  529177 numaralı  Yatırım Teşvik Belgesi'ni almıştır.
Genel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "Gümrük Vergisi Muafiyeti" , "KDV İstisnası" şeklindedir.
 
Teşvik konusu kalemler, uzun vadeli potansiyel yatırımları içerdiğinden, günün ekonomik koşulları ve şirketin finansal durumuna göre değerlendirilerek teşvikin süresinin uzatılmasına süreç içinde karar verilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974758


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