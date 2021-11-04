***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği müracaat neticesinde tevsi ve modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere 20/10/2024 tarihine kadar geçerli olan ve toplam 65.000.000 TL'lik sabit yatırımlı ilave istihdam kapasiteli 529177 numaralı Yatırım Teşvik Belgesi'ni almıştır.Genel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "Gümrük Vergisi Muafiyeti" , "KDV İstisnası" şeklindedir.Teşvik konusu kalemler, uzun vadeli potansiyel yatırımları içerdiğinden, günün ekonomik koşulları ve şirketin finansal durumuna göre değerlendirilerek teşvikin süresinin uzatılmasına süreç içinde karar verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974758BIST