***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2021 15:59
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği müracaat neticesinde tevsi ve modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere 20/10/2024 tarihine kadar geçerli olan ve toplam 65.000.000 TL'lik sabit yatırımlı ilave istihdam kapasiteli 529177 numaralı Yatırım Teşvik Belgesi'ni almıştır.
Genel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "Gümrük Vergisi Muafiyeti" , "KDV İstisnası" şeklindedir.
Teşvik konusu kalemler, uzun vadeli potansiyel yatırımları içerdiğinden, günün ekonomik koşulları ve şirketin finansal durumuna göre değerlendirilerek teşvikin süresinin uzatılmasına süreç içinde karar verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974758
BIST
16:201.575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 28,20
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.576
En Düşük
1.562
16:209,7190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0783
|Açılış
|: 9,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
16:2011,2543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0537
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
16:20560,27
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 11,77
|Açılış
|: 560,27
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler16:20
|TETMT
|190,80
|7.633.396
|% 9,97
|
|CLEBI
|188,60
|205.146.791
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|137.909.139
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|139.523.780
|% 9,95
|
|GARFA
|13,18
|4.305.940
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|10.122.356
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.740.265
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,62
|264.199.987
|% -8,70
|
|CANTE
|11,99
|79.213.155
|% -7,77
|
|FRIGO
|2,62
|19.937.349
|% -6,09
|
|THYAO
|16,73
|2.562.037.309
|% 7,38
|
|GARAN
|10,57
|1.968.878.266
|% 1,83
|
|TSKB
|1,57
|675.702.075
|% 4,67
|
|ISCTR
|6,11
|667.147.830
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,31
|639.021.036
|% 0,83
|
|TSKB
|1,57
|675.702.075
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,97
|622.016.050
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,02
|397.282.265
|% 1,51
|
|SKBNK
|1,10
|211.743.263
|% 0,92
|
|GARAN
|10,57
|1.968.878.266
|% 1,83
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7156
|9,7190
|% 0,81
|
|Euro
|11,2489
|11,2543
|% 0,48
|
|Sterlin
|13,1445
|13,2104
|% -0,06
|
|Frank
|10,6214
|10,6854
|% 0,86
|
|Riyal
|2,5852
|2,5981
|% 0,91
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|23,05
|
|Altın Gr.
|561
|561
|12,18
|
|Cumhuriyet
|3.705
|3.761
|65,00
|
|Tam
|3.686
|3.779
|60,57
|
|Yarım
|1.782
|1.828
|29,30
|
|Çeyrek
|894
|914
|14,65
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,19
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|2,36
|
Seans Raporu
16:20
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16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, FROTO, KRDMD
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16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 18 artarak (% 1.93 ) 1, 384
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, BALAT, ZRGYO, GARFA, ADESE, IZFAS, ITTFH, CLEBI, TETMT
-
16:31
HLGYO, PRKAB, ZRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:31
BIOEN, DGKLB, GRNYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında