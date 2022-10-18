***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 18.10.2022 tarihli toplantısında, ana ortağımız Bakioğlu Holding A.Ş.'nin garantör sıfatıyla ve aralarında Şirketimizin de bulunduğu ambalaj grubu şirketlerimiz ile, uzun vadeli borçlanma ve yeni finansal kaynaklar yaratma stratejimiz doğrultusunda, HSBC Bank A.Ş liderliğinde 5 Banka arasında, 4 yıl vadeli 6 ayda bir faiz ödemeli bir sendikasyon kredi sözleşmesi akdedilmesine karar verilmiş olup, bu kapsam dahilinde Şirketimizin kullanacağı toplam nakdi kredi tutarı 27,084,689 Avro'dur.Söz konusu kredi sözleşmesi imzalandığında, konuya ilişkin hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ivedilikle kamuya duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072773BIST