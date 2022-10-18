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***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.10.2022 20:08
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Yönetim Kurulumuzun 18.10.2022 tarihli toplantısında, ana ortağımız Bakioğlu Holding A.Ş.'nin garantör sıfatıyla ve aralarında Şirketimizin de bulunduğu ambalaj grubu şirketlerimiz  ile, uzun vadeli borçlanma ve yeni finansal kaynaklar yaratma stratejimiz doğrultusunda, HSBC Bank A.Ş liderliğinde 5 Banka arasında, 4 yıl vadeli 6 ayda bir faiz ödemeli bir sendikasyon kredi sözleşmesi akdedilmesine karar verilmiş olup, bu kapsam dahilinde Şirketimizin kullanacağı toplam nakdi kredi tutarı 27,084,689 Avro'dur.
Söz konusu kredi sözleşmesi imzalandığında, konuya ilişkin hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ivedilikle kamuya duyurulacaktır. 
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072773


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