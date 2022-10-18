***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2022 20:08
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18.10.2022 tarihli toplantısında, ana ortağımız Bakioğlu Holding A.Ş.'nin garantör sıfatıyla ve aralarında Şirketimizin de bulunduğu ambalaj grubu şirketlerimiz ile, uzun vadeli borçlanma ve yeni finansal kaynaklar yaratma stratejimiz doğrultusunda, HSBC Bank A.Ş liderliğinde 5 Banka arasında, 4 yıl vadeli 6 ayda bir faiz ödemeli bir sendikasyon kredi sözleşmesi akdedilmesine karar verilmiş olup, bu kapsam dahilinde Şirketimizin kullanacağı toplam nakdi kredi tutarı 27,084,689 Avro'dur.
Söz konusu kredi sözleşmesi imzalandığında, konuya ilişkin hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ivedilikle kamuya duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072773
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -6,06
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.805
18:0518,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
18:0518,3283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0363
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
18:05986,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,29
|Açılış
|: 986,38
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,88
|169.211.706
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|80.282.766
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|23.470.339
|% 10,00
|
|DAGHL
|27,28
|34.998.417
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|8.111.890
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.936.796
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|138.097.526
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.882.253.703
|% -9,90
|
|CMENT
|52,50
|1.091.875
|% -9,56
|
|KLRHO
|33,86
|238.926.691
|% -7,54
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 2,39
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,85
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5800
|18,5819
|% 0,01
|
|Euro
|18,3063
|18,3245
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,9565
|21,0616
|% -0,49
|
|Frank
|18,5878
|18,6998
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9330
|4,9577
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|1,99
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.673
|6.758
|29,00
|
|Yarım
|3.251
|3.306
|17,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.654
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|90,83
|90,83
|-0,79
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
-
17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem