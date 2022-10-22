***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.10.2022 tarihli özel durum açıklamamızda bahsi geçen sendikasyon kredisine ilişkin olarak, ana ortağımız Bakioğlu Holding A.Ş. garantörlüğünde ve aralarında Şirketimizin de bulunduğu ambalaj grubu şirketlerimiz ile, uzun vadeli borçlanma ve yeni finansal kaynaklar yaratma stratejimiz doğrultusunda, HSBC Bank A.Ş. liderliğinde 5 banka arasında, 4 yıl vadeli 6 ayda bir faiz ödemeli bir sendikasyon kredi sözleşmesi aktedilmiş ve kredi tutarı banka hesaplarımıza transfer olmuştur.Bu kapsam dahilinde Şirketimizin kullanacağı toplam 27.084.689 Avro kredi tutarının 5.883.376 Avro'luk kısmı yatırımların finansmanında kullanılacak 1 yıl geri ödemesiz 4 yıl vadeli kredilerden oluşmakta iken, 21.201.313 Avro'luk kısmı da mevcut kısa vadeli kredilerin vadelerinin 4 yıla uzatılmasında kullanılacak olan refinansman kredileridir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073425BIST