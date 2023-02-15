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***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2023 17:25
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

       06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Yardımlaşma ve dayanışma ile bu zor günleri atlatacağız. İvedilikle başlattığımız yardımlarımızı en hızlı ve doğru kanaldan yönlendirilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibatımızı sürdürüyoruz.
 
Bu inançla Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır
SPK'nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı ilke kararını da dikkate alarak, Ana Ortağımız Bakioğlu Holding A.Ş. ve iştiraklerinin gerçekleştirmekte olduğu bağış ve yardımlara ek olarak,  Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak  İzmir Büyük Şehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'ne toplam 369.070 TL tutarında ayni bağışta bulunulmasına, yapılan bağışın 2023 yılı için Genel Kurul tarafından belirlenecek "Bağış ve Yardım Tavanı" içerisinde değerlendirilmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
 
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113583


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