***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 17:25
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Yardımlaşma ve dayanışma ile bu zor günleri atlatacağız. İvedilikle başlattığımız yardımlarımızı en hızlı ve doğru kanaldan yönlendirilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibatımızı sürdürüyoruz.
Bu inançla Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır
SPK'nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı ilke kararını da dikkate alarak, Ana Ortağımız Bakioğlu Holding A.Ş. ve iştiraklerinin gerçekleştirmekte olduğu bağış ve yardımlara ek olarak, Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak İzmir Büyük Şehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'ne toplam 369.070 TL tutarında ayni bağışta bulunulmasına, yapılan bağışın 2023 yılı için Genel Kurul tarafından belirlenecek "Bağış ve Yardım Tavanı" içerisinde değerlendirilmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113583
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1075
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1080
18:051.110,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -12,60
|Açılış
|: 1.110,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8435
|18,8477
|% 0,07
|
|Euro
|20,1206
|20,1254
|% -0,55
|
|Sterlin
|22,5595
|22,6726
|% -1,33
|
|Frank
|20,2926
|20,4148
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0096
|5,0347
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-23,10
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-11,73
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.549
|7.620
|-98,00
|
|Yarım
|3.688
|3.729
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.864
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|-0,56
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA