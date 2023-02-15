***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Yardımlaşma ve dayanışma ile bu zor günleri atlatacağız. İvedilikle başlattığımız yardımlarımızı en hızlı ve doğru kanaldan yönlendirilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibatımızı sürdürüyoruz.Bu inançla Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştırSPK'nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı ilke kararını da dikkate alarak, Ana Ortağımız Bakioğlu Holding A.Ş. ve iştiraklerinin gerçekleştirmekte olduğu bağış ve yardımlara ek olarak, Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak İzmir Büyük Şehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'ne toplam 369.070 TL tutarında ayni bağışta bulunulmasına, yapılan bağışın 2023 yılı için Genel Kurul tarafından belirlenecek "Bağış ve Yardım Tavanı" içerisinde değerlendirilmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113583BIST