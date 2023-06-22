***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.06.2023 09:49
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İç Kaynaklardan Yapılacak Bedelsiz Sermaye Artışı İçin SPK'ya başvuru yapılması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 36.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 72.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 100.000 100.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 290.000 290.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 Nâma
C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 35.610.000 35.610.000,000 100,00000 C Grubu C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 36.000.000 36.000.000,000 100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 36.000.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 824 sayılı toplantısında, Şirketimizin mevcut 36.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 36.000.000 TL arttırılarak 72.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda esas sözleşmemizin 6.maddesine tadil edilmesi ve iç kaynaklardan bedelesiz artışımızın onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuru 22.06.2023 tarihinde yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161094
BIST