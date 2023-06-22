***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç Kaynaklardan Yapılacak Bedelsiz Sermaye Artışı İçin SPK'ya başvuru yapılması hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 36.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 72.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 100.000 100.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 290.000 290.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 NâmaC Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 35.610.000 35.610.000,000 100,00000 C Grubu C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 36.000.000 36.000.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 36.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 824 sayılı toplantısında, Şirketimizin mevcut 36.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 36.000.000 TL arttırılarak 72.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda esas sözleşmemizin 6.maddesine tadil edilmesi ve iç kaynaklardan bedelesiz artışımızın onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuru 22.06.2023 tarihinde yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161094BIST