***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.01.2024 18:37
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 36.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 72.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 100.000 100.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 290.000 290.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 Nâma
C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 35.610.000 35.610.000,000 100,00000 C Grubu C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 36.000.000 36.000.000,000 100,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 07.02.2024
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 36.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.06.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.10.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.11.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 23.11.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 09.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 08.02.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 36.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmak suretiyle 72.000.000 TL'ye yükseltilmesini teminen, 23.11.2023 tarhinde yapılan ihraç belgesi başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/124 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 07.02.2024'tür
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 onayli_tadil_metni.pdf
EK: 3 2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf
EK: 4 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243404
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