***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 36.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 72.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 100.000 100.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 290.000 290.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 NâmaC Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 35.610.000 35.610.000,000 100,00000 C Grubu C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 36.000.000 36.000.000,000 100,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 07.02.2024İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 36.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.06.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.10.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.11.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 23.11.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 09.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 08.02.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 36.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmak suretiyle 72.000.000 TL'ye yükseltilmesini teminen, 23.11.2023 tarhinde yapılan ihraç belgesi başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/124 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 07.02.2024'türKamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Tasarısı.pdfEK: 2 onayli_tadil_metni.pdfEK: 3 2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdfEK: 4 Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243404BIST