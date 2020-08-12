***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.08.2020 20:24
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ ENVER BAKİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 10.08.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
SERTAÇ BAKİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 10.08.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
CEM BAKİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.08.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği 15.81 Bağımsız Üye Değil
BAKİOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ MEHMET EMİN BOZDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.08.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür 62.66 Bağımsız Üye Değil
OSMAN GÜRHAN ÇAĞLAYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.08.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860253 Değerlendirildi Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi
DUYGU ÖZERSON ELAKDAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.08.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860253 Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi, Denetim Komitesi üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868461
BIST
18:051.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.115
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|Önceki Kapanış
|: 1.110
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1.119
En Düşük
1.096
18:057,2871
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0825
|Açılış
|: 7,3350
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|Önceki Kapanış
|: 7,2550
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7,3304
En Düşük
7,1827
18:058,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1256
|Açılış
|: 8,6100
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|Önceki Kapanış
|: 8,5050
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8,6396
En Düşük
8,4425
18:05454,06
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
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|Açılış
|: 454,06
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|Önceki Kapanış
|: 442,79
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458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|3,85
|18.249.970
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|21.407.826
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|44.721.354
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.506.056
|% 9,98
|
|QNBFB
|77,70
|108.471.869
|% 9,98
|
|RTALB
|47,70
|148.946.209
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|2.034.216
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|35.467.584
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|5.817.584
|% -9,97
|
|GLRYH
|16,37
|42.760.139
|% -9,96
|
|THYAO
|11,42
|2.410.406.517
|% -1,64
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|GUSGR
|6,09
|1.106.299.438
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 6,75
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,51
|304.304.909
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2795
|7,2871
|% 1,15
|
|Euro
|8,5783
|8,6083
|% 1,48
|
|Sterlin
|9,4852
|9,5328
|% 1,22
|
|Frank
|7,9749
|8,0229
|% 1,90
|
|Riyal
|1,9408
|1,9505
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|19,33
|
|Altın Gr.
|453
|454
|10,78
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,70
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,30
|
|B. Petrol
|45,46
|45,46
|0,96
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CIMSA
Yüzde 4.92 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 418, 647 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 912.00 milyon TL de
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17:57ADESE
Yüzde 6.81 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 554, 688 adet işlem
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17:56LINK
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 120 adet işlem
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17:55BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 244, 076 adet işlem