***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.01.2022 10:28
sans Belge No
Duygu TUNALIGİL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 28.03.2014 0.232 376 74 50 duygu.tunaligil@bakambalaj.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 206820
Atahan TÜRKOĞLU Yatırımcı İlişkileri Personeli 10.01.2022 0.232 376 74 50 atahan.turkoglu@bakambalaj.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991281
BIST
14:482.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 30,03
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:4813,8783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0719
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8857
En Düşük
13,6904
14:4815,7325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0072
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:48800,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,49
|Açılış
|: 800,79
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,70
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:46
|INTEM
|118,80
|26.279.560
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.988.189
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.130.079
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.925.107
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,18
|200.999.649
|% -8,37
|
|LIDFA
|4,41
|53.182.140
|% -7,35
|
|IHAAS
|9,99
|3.033.360
|% -4,86
|
|SANEL
|6,49
|6.464.607
|% -4,56
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,74
|2.940.276.137
|% 7,22
|
|GARAN
|11,83
|1.749.416.341
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,77
|1.506.242.972
|% 1,47
|
|SISE
|15,11
|1.215.020.256
|% 1,68
|
|EREGL
|30,86
|1.167.619.218
|% 0,78
|
|YKBNK
|3,76
|1.053.442.290
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,40
|587.729.679
|% 2,56
|
|GARAN
|11,83
|1.749.416.341
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,77
|1.506.242.972
|% 1,47
|
|THYAO
|26,74
|2.940.276.137
|% 7,22
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8674
|13,8869
|% 0,58
|
|Euro
|15,7116
|15,7393
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,7275
|18,8215
|% 0,08
|
|Frank
|14,9455
|15,0355
|% -0,20
|
|Riyal
|3,6711
|3,6895
|% 0,12
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,77
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,52
|
|Cumhuriyet
|5.309
|5.389
|-12,00
|
|Tam
|5.289
|5.423
|-9,10
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-4,41
|
|Çeyrek
|1.282
|1.312
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|0,09
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|-0,12
|