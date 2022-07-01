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***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.07.2022 14:33
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Duygu TUNALIGİL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 28.03.2014 0.232 376 74 50 duygu.tunaligil@bakambalaj.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 206820
Gamze TİĞRE Yatırımcı İlişkileri Personeli 01.07.2022 0.232 376 74 50 gamze.tigre@bakambalaj.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040653


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BIST En Aktif Hisseler14:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISSEN 28,16 57.751.226 % 10,00  
KOZAL 184,90 1.022.831.206 % 8,76  
BOBET 6,61 25.067.800 % 8,01  
BASCM 3,67 300.630 % 7,62  
OZKGY 5,92 25.742.477 % 7,44  
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14:22 Alış Satış %  
Dolar 16,7495 16,7694 % 0,43  
Euro 17,4886 17,5321 % 0,03  
Sterlin 20,1042 20,2050 % -0,81  
Frank 17,3640 17,4686 % -0,26  
Riyal 4,4464 4,4687 % 0,26  
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14:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 -19,26  
Altın Gr. 963 963 -6,82  
Cumhuriyet 6.433 6.531 -60,00  
Tam 6.429 6.514 -76,00  
Yarım 3.147 3.185 -37,00  
Çeyrek 1.576 1.592 -19,00  
Gümüş.Ons 19,68 19,71 -0,58  
Gümüş Gr. 10,59 10,61 -0,29  
B. Petrol 111 111 2,41  
Seans Raporu 14:22
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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