***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2022 14:33
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Duygu TUNALIGİL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 28.03.2014 0.232 376 74 50 duygu.tunaligil@bakambalaj.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 206820
Gamze TİĞRE Yatırımcı İlişkileri Personeli 01.07.2022 0.232 376 74 50 gamze.tigre@bakambalaj.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040653
BIST
14:222.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 26,67
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
14:2216,7694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0710
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7694
En Düşük
16,6705
14:2217,5321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
14:22963,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,52
|Açılış
|: 963,41
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
962,36
BIST En Aktif Hisseler14:22
|ISSEN
|28,16
|57.751.226
|% 10,00
|
|KOZAL
|184,90
|1.022.831.206
|% 8,76
|
|BOBET
|6,61
|25.067.800
|% 8,01
|
|BASCM
|3,67
|300.630
|% 7,62
|
|OZKGY
|5,92
|25.742.477
|% 7,44
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|RTALB
|7,14
|91.040.263
|% -4,29
|
|OYLUM
|2,79
|5.022.225
|% -4,12
|
|GLRYH
|3,28
|26.455.014
|% -3,81
|
|OYAYO
|8,30
|2.018.413
|% -3,71
|
|THYAO
|48,78
|3.469.117.399
|% 4,23
|
|SISE
|21,14
|1.144.749.109
|% -1,67
|
|KOZAL
|184,90
|1.022.831.206
|% 8,76
|
|EREGL
|27,08
|832.927.985
|% -0,22
|
|TUPRS
|269,60
|704.886.176
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,65
|228.700.882
|% 0,38
|
|ODAS
|2,89
|215.890.923
|% 0,00
|
|THYAO
|48,78
|3.469.117.399
|% 4,23
|
|YKBNK
|4,35
|310.752.510
|% 0,46
|
|SISE
|21,14
|1.144.749.109
|% -1,67
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7495
|16,7694
|% 0,43
|
|Euro
|17,4886
|17,5321
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,1042
|20,2050
|% -0,81
|
|Frank
|17,3640
|17,4686
|% -0,26
|
|Riyal
|4,4464
|4,4687
|% 0,26
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-19,26
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-6,82
|
|Cumhuriyet
|6.433
|6.531
|-60,00
|
|Tam
|6.429
|6.514
|-76,00
|
|Yarım
|3.147
|3.185
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.576
|1.592
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,71
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|-0,29
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,41
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37BMSCH
Yüzde 5.60 oranında artışla 11.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 964, 486 adet işlem
-
14:36BOBET
Yüzde 7.35 oranında artışla 6.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 857, 308 adet işlem
-
14:34IPEKE
Yüzde 6.48 oranında artışla 17.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 594, 038 adet işlem
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 26 artarak (% 1.23 ) 2, 160
-
14:33
IPEKE, KOZAA, OZKGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında