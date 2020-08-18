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***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

18.08.2020 18:41
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***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2020
Karar Sayısı
779
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                           FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 18.08.2020
KARAR SAYISI : 779
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
  
a) 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ilişkin olarak Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 18.08.2020 Tarih ve 779 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan konsolide bilanço, konsolide gelir tablosu, konsolide nakit akım tablosu, konsolide öz sermaye değişim tablosu ve konsolide mali tablo ve dipnotları ile yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,
 b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını
  
beyan ederiz.
  
  
Ali Enver BAKİOĞLU                                                     Sertaç BAKİOĞLU                            
  
Yönetim Kurulu Başkanı                                               Yönetim Kurulu Üyesi           
  
  
 
Osman Gürhan Çağlayan                                              Duygu ÖZERSON ELAKDAR
  
Denetim Komitesi Başkanı                                           Denetim Komitesi Üyesi
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869765


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Tam 3.128 3.207 6,77  
Yarım 1.512 1.551 3,28  
Çeyrek 758 776 1,63  
Gümüş.Ons 27,92 27,96 0,44  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,14  
B. Petrol 45,34 45,34 -0,03  
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