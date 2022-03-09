***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









nansal tabloların ve finansal raporlardaki diğer mali konulardaki bilgilerin, Şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığınıbeyan ederiz.Ali Enver BAKİOĞLU Sertaç BAKİOĞLUYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu ÜyesiOsman Gürhan Çağlayan Duygu ÖZERSON ELAKDARDenetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008882BIST