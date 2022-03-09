***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.03.2022 20:20
nansal tabloların ve finansal raporlardaki diğer mali konulardaki bilgilerin, Şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
beyan ederiz.
Ali Enver BAKİOĞLU Sertaç BAKİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Gürhan Çağlayan Duygu ÖZERSON ELAKDAR
Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008882
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,35
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
18:0514,6576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2070
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6931
En Düşük
14,4349
18:0516,2892
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 0,4848
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,3084
En Düşük
15,7698
18:05935,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -18,73
|Açılış
|: 935,29
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|16,94
|435.782
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|15.199.332
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|449.600
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.862.534
|% 9,88
|
|EUHOL
|2,76
|23.060.258
|% -6,12
|
|BRLSM
|9,09
|28.871.344
|% -5,80
|
|INTEM
|66,00
|3.307.570
|% -4,76
|
|PAMEL
|101,20
|9.370.245
|% -4,35
|
|RYSAS
|4,39
|16.524.279
|% -4,15
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 2,07
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 4,93
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 9,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6319
|14,6561
|% 1,42
|
|Euro
|16,2302
|16,3024
|% 3,15
|
|Sterlin
|19,2273
|19,3238
|% 1,81
|
|Frank
|15,7373
|15,8321
|% 1,52
|
|Riyal
|3,8879
|3,9074
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|-63,78
|
|Altın Gr.
|936
|936
|-18,18
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|-0,26
|
|B. Petrol
|113
|113
|-14,91
|