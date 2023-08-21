***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi21/08/2023Karar Sayısı829Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 21.08.2023KARAR SAYISI : 829SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa) 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ilişkin olarak Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.08.2023 Tarih ve 829 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan konsolide bilanço, konsolide gelir tablosu, konsolide nakit akım tablosu, konsolide öz sermaye değişim tablosu, konsolide mali tablo ve dipnotları ile yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, söz konusu raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, söz konusu raporların ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tabloların ve finansal raporlardaki diğer mali konulardaki bilgilerin, Şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Ali Enver BAKİOĞLU Sertaç BAKİOĞLUYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu ÜyesiOsman Gürhan Çağlayan Duygu ÖZERSON ELAKDARDenetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188005BIST