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***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

21.08.2023 21:14
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/08/2023
Karar Sayısı
829
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                           FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
  
KARAR TARİHİ: 21.08.2023
  
KARAR SAYISI : 829
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 01.01.2023  - 30.06.2023 dönemine ilişkin olarak Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.08.2023 Tarih ve 829  no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan konsolide bilanço, konsolide gelir tablosu, konsolide nakit akım tablosu, konsolide öz sermaye değişim tablosu, konsolide mali tablo ve dipnotları ile yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,
  
 b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, söz konusu raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
   
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, söz konusu raporların ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tabloların ve finansal raporlardaki diğer mali konulardaki bilgilerin, Şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
Ali Enver BAKİOĞLU                                                 Sertaç BAKİOĞLU                            
Yönetim Kurulu Başkanı                                          Yönetim Kurulu Üyesi           
 
 
 
 
Osman Gürhan Çağlayan                                         Duygu ÖZERSON ELAKDAR
Denetim Komitesi Başkanı                                      Denetim Komitesi Üyesi
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188005


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Yarım 5.590 5.646 57,00  
Çeyrek 2.786 2.823 28,00  
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